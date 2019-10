Actividades en el Colegio

Con motivo de conmemorarse el viernes 18 de octubre el 218º aniversario del nacimiento de Don Justo José de Urquiza y en consonancia con las celebraciones del 170º aniversario de la fundación de la institución el Colegio del Uruguay prevé el desarrollo de una nutrida agenda que contará con la participación de toda la Comunidad Educativa.

Bicicaminata 2019.

El Histórico propone para el viernes 18 un encuentro aeróbico y cultural que se desarrollará desde las 14 horas consistirá en una marcha caminando y en bicicleta hasta la Isla del Puerto donde se realizará una gran mateada colegial. Asimismo se convoca a un certamen de banderas de la división de la que podrán participar todos los cursos. Está previsto también que el evento cuente con animación musical y juegos para grandes y chicos con importantes premios.

Coral del Histórico y Dúo a Tempo

La Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay se encuentra preparando la presentación del “Coral del Histórico” con ex coreutas, ex alumnos y alumnos, ex docentes, docentes, y demás personal de la Casa, el coral viene ensayando semana a semana para su presentación el próximo viernes 18 de octubre desde las 20:30 en el salón de actos “alejo Peyret” con entrada libre y gratuita, en una velada que despertará la nostalgia de quienes pasaron por las aulas del Colegio.

El coro dirigido por la ex docente y exalumna Prof. Marita Puga actuará en un encuentro cultural que incluye la participación del Dúo a Tempo integrado por Carlos Arrizabalaga en flauta traversa y Sebastián Amarillo en piano, y que tiene como objetivo difundir la música de cámara tradicional y de actualidad para flauta y piano; asimismo, interpretar y grabar obras de compositores argentinos y latinoamericanos. Pretende además abordar música de películas y repertorios para formaciones instrumentales reducidas que incluyan la flauta y el piano.

La iniciativa forma parte de los actos que la asociación de ex alumnos ha previsto en adhesión a las celebraciones del 170º aniversario de la fundación del histórico Colegio.

Expo Concepción 2019

El Colegio del Uruguay se prepara para su participación en la Expo Concepción 2019. En esta oportunidad la propuesta estará a cargo del equipo del proyecto extracurricular del Archivo Histórico «Oscar Urquiza Almandoz» y del Museo Evocativo. Con tal motivo autoridades y miembros del archivo y del museo están trabajando para coordinar las acciones necesarias para esta participación.

Las empresas y las instituciones de Concepción del Uruguay y la región tienen la oportunidad de mostrar su potencial, en un marco donde ampliar su estrategia de relacionamiento con ciudadanos, clientes y proveedores. La misma se desarrollará en el Puerto de Concepción del Uruguay del 18 al 20 de octubre y contará con un Stand del Colegio del Uruguay.