A una semana del debut de Rocamora habló Agustín Más Delfino

Cada vez falta menos para que se inicie una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol y a Rocamora le tocará, por segundo año consecutivo, arrancar con el clásico frente a Parque Sur aunque en esta oportunidad en condición de visitante. Sobre este tema y cómo fue evolucionando el equipo con los amistosos habló el alero Agustín Más Delfino tras la práctica de este sábado en el estadio Paccagnella.

Se aproxima debut del Rojo y el jugador oriundo de San Luis se mostró confiado en la forma que se arribará al sábado 19. “Al equipo lo veo bien, de a poco nos fuimos encontrando en la cancha. A medida que fueron pasando los entrenamientos y partidos, mejoramos en muchos aspectos defensivos y ofensivos”, aseguró el ex GEPU en el TFB.

Acerca de cómo vio al equipo en los amistosos que se disputaron con Parque Sur, Zaninetti, Social y Deportivo San José -2- y Regatas Uruguay, opinó: “Los amistosos sirven para tratar de llegar de la mejor manera a lo que es el Torneo, no son medida de nada. La impresión que me dejaron los amistosos fue la mejoría del equipo partido tras partido, corrigiendo los errores en cada uno”.

Parque Sur fue uno de los rivales en los amistosos y será el primero a enfrentar en la nueva temporada. “El partido del sábado va a ser similar en algunos aspectos al que ya jugamos, lo que sí va a cambiar es que nosotros estamos en otro momento con relación al partido contra ellos; con más rodaje, con más conocimientos entre cada uno. Va a ser un lindo partido”, reflexionó.

Luego se refirió a su inserción dentro del equipo y en el rol que le pide el entrenador Juan Manuel Varas. “En lo personal me siento cómodo, cumpliendo el rol que me toca; siempre estando a disposición de Juan y tratando de hacer lo que él me pida”, dijo.

La charla viró luego hacia qué impresión tiene de la institución en este tiempo que lleva compartiendo con su gente. “El club es muy lindo; familiar, siempre preguntando si necesitamos algo. En las inferiores hay muchos chicos, eso habla de lo que es el club también. La gente lo siente mucho, se representa y eso se notó en los partidos amistosos como nos alentaban y estuvieron siempre.

Y cerró hablando de cómo se halló en la histórica Concepción aunque reconoció que todavía no descubrió todos sus lugares. “La ciudad me gusta mucho, es tranquila, no es tan grande y no tenés grandes distancias para moverte de un lado a otro; eso me gusta. No conozco demasiadas cosas, pero lo que me gustó mucho fueron las Termas (Concepción)”, afirmó.

Mauricio Galarza