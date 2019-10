160 años de la batalla de Cepeda: El desafío de la unidad Nacional

Buenos Aires y su intolerancia a Urquiza como presidente de los argentinos. Luego del triunfo de Justo José de Urquiza sobre Juan Manuel de Rosas en los campos de Caseros, el 3 de febrero de 1852, la Argentina comenzaba a transitar el camino hacia la tan ansiada Organización Nacional. Con la sanción de la Carta Magna aquel 1º de mayo de 1853, los argentinos –a excepción de la provincia de Buenos Aires, que decidirá separarse del resto del país al no aceptar a Urquiza al frente del mismo– a través de sus representantes, designarán a Justo José de Urquiza, como primer presidente constitucional de nuestra nación. La intransigencia porteña, liderada por Valentín Alsina y un buen grupo radicalizado de porteños, entre los que se encontraba Bartolomé Mitre, intentará por todos los medios, desacreditar y malograr la administración presidencial del prócer entrerriano. Sin embargo, mientras perdura la actitud caprichosa de dicha parcialidad porteña, el meridiano político de la nación pasará a unos 30 km de Concepción del Uruguay, con un territorio entrerriano federalizado y con la ciudad de Paraná como capital de nuestro país. Con todo, Urquiza estaba convencido de que se trataba de una actitud orgullosa temporaria y que pronto Buenos Aires se reincorporaría al resto de sus hermanas. Lamentablemente, los años de la administración de Urquiza comenzaban a transcurrir y la pretendida reincorporación no se daba. La creación del Banco Nacional, con el que Urquiza quiso hacer frente a la dura situación financiera nacional y la sanción de la ley de derechos diferenciales, con el que se quiso seducir al comercio extranjero hacia el puerto de Rosario, no fueron suficientes para revertir la difícil situación económica de nuestro país. Para colmo de males, más tarde tendría lugar el lamentable asesinato del gobernador de San Juan, Nazario Benavidez (23 de octubre de 1858) y el arribo del extremista Valentín Alsina a la gobernación de Buenos Aires entre 1858 y 1859. Con este escenario, el clima de tensión entre porteños y confederados llega a su máxima expresión.

El Pronunciamiento del 31 de marzo de 1859

El jueves 31 de marzo de 1859, Concepción del Uruguay escribe una de las páginas más inolvidables de su historia, la que se dio en llamar, “el segundo pronunciamiento”. En aquella jornada, encabezaron el levantamiento Miguel Gerónimo Galarza, Apolinario Almada, Ramón Ricardo López Jordán y Pedro Melitón González, junto a profesores y alumnos del Colegio del Uruguay, militares, comerciantes, obreros del saladero “Santa Cándida” y ciudadanos en general. Todos, quienes suscribieron un acta al pie de la recientemente renovada e histórica pirámide de nuestra Plaza Ramírez. Solicitaban al gobierno nacional, “por la razón o por la fuerza”, la reincorporación de Buenos Aires al resto del país. Acusaban al gobierno porteño de rebeldía, despotismo y agravios al honor de funcionarios de la Confederación y hasta de las esposas de los mismos. Se responsabilizaba, también a la administración porteña, de complicidad en los desgraciados sucesos de San Juan, además de otras imputaciones. Frente al Colegio del Uruguay, se improvisó una tribuna –según diario de la época– y se escucharon encendidos discursos de oradores como Alberto Larroque y el Padre Domingo Ereño, entre otros. Este suceso de Concepción, animó a otras localidades a imitar el gesto. El mismo se repitió en otros puntos del país como efecto dominó.

El sábado 2 de abril de 1859, llega una comitiva integrada por Galarza, Almada, López Jordán, González y Ereño al Palacio “San José.” La finalidad era entregar el manifiesto popular. Urquiza, conmovido, expresó:

“Creo como vosotros que la Nación tiene empeñado su porvenir y su gloria en la cuestión de integridad nacional. Vosotros sabéis como yo, que es débil el poder de los traidores, que Dios, la fuerza y la razón son con nosotros. Abrir la campaña es empezar la vitoria. Decid a los vecinos laboriosos y pacíficos que agradezco su decisión, y que me basta con una pequeña fracción de sus ejércitos.”

La batalla de Cepeda y sus consecuencias.

Treinta y nueve años antes, estos mismos campos de Cepeda -cañada bonaerense-, perteneciente al afluente del Arroyo del Medio y que, actualmente, separa las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, habían sido escenario del triunfo de las fuerzas federalistas de Francisco Ramírez y Estanislao López, ante las fuerzas directoriales de José Rondeau. Nuevamente aquí y una vez más un hijo de Concepción, se mediría contra la tozudez del centralismo porteño, dirigido por Bartolomé Mitre. No sería la batalla de los diez minutos, pero sí la de los sesenta minutos. La artillería abrió fuego a las 18 hs para que pronto, su brava caballería, asegurase la victoria a las 19 hs. de aquel histórico domingo 23 de octubre de 1859. Entre algunos de los hombres de Urquiza que sobresalieron se puede contar a Juan Esteban Pedernera, Ramón Ricardo López Jordán, Miguel Gerónimo Galarza, Manuel Antonio Urdinarrain y Manuel Basavilbaso. Los pocos hombres que pudo preservar Mitre -unos 2.000- se refugiaron en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Luego, alrededor de las 23 hs. se embarcarían hacia la ciudad de Buenos Aires.

Al día siguiente, lunes 24 de octubre de 1859, Justo José de Urquiza envía un comunicado a los ciudadanos de Buenos Aires, en la que decía:

“Ofrecí la paz antes de combatir y de triunfar. La victoria y dos mil prisioneros tratados como hermanos, es la prueba que os ofrezco de la sinceridad de mis buenos sentimientos y de mis leales promesas.

No vengo a someteros bajo el dominio arbitrario de un hombre, como vuestros opresores lo aseguran; vengo a arrebatar a vuestros mandones el poder con que os conducen por una senda extraviada, para devolvéroslo; vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho, para devolverlo al pueblo que lo usará para su prosperidad.

Deseo que los hijos de una misa tierra y herederos de una misma gloria no se armen más los unos contra los otros; deseo que los hijos de Buenos Aires sean argentinos…”

“Desde el campo de batalla, os saludo con el abrazo de hermano. Integridad nacional, libertad, fusión, son mis propósitos.”

Seguidamente, Urquiza, con su cuartel general en marcha, se establecería en Luján, desde donde dictaría un decreto de amnistía e indulto general. Posteriormente, llegaría hasta San José de Flores con unos 20.000 hombres. Allí, aguardaría con prudencia y paciencia la mediación de Francisco Solano López, ante los representantes del intransigente gobierno porteño. En tanto, en la provincia, ya habían firmado acta de adhesión a Urquiza y designación de nuevas autoridades: San Nicolás de los Arroyos, Baradero, San Antonio de Areco, Pergamino, Arrecifes, Salto, San Pedro, Mercedes, San Fernando, San Isidro, Morón, Luján, entre otros. En la ciudad de Buenos Aires, la ciudadanía se dividía entre los que odiaban y resistían a Urquiza y los que querían la paz y la reincorporación al resto del país.

Con sus 58 años de edad recién cumplidos y cerrando su gestión presidencial, Justo José de Urquiza podía alejarse satisfecho, ya que, diecinueve días más tarde, aquella victoria obtenida en un atardecer de octubre, anticiparía el nuevo sol que despuntaría con la firma de un pacto que cristalizaría la tan anhelada unidad nacional.

Lic. Prof. José Alejandro Vernaz

Centro Cultural “Justo José de Urquiza”