Derrota del Lobo en Pergamino

Gimnasia de Concepción perdió en Pergamino ante Douglas Haig 1 a 0 con tanto de Pablo Mazza a los 15’. El Lobo terminó con diez hombres producto de la lesión de Fonseca cuando ya se habían realizado los tres cambios. También se lesionaron Leguizamón y Franco González. Depro venció a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En la próxima, Gimnasia recibe a Boca Unidos.

Gimnasia regresa de los pagos de Atahualpa Yupanqui con derrota a cuestas, lesionados pero con la certeza que, si repite lo hecho en el primer tiempo, el camino será otro, con más alegrías que tristezas. El Lobo de Fontana mostró el famoso volumen de juego en los primeros 45, con Leguizamón más acompañado, con dos delanteros definidos y Vercellino y Minetti empujando desde atrás. La visita pisó con firmeza las tierras de Douglas, buscando el gol desde el arranque.

A tres del inicio, Fonseca no pudo concretar lo que creó el primer encuentro entre Vercellino y Leguizamón; el propio Legui le entró con rosca a un tiro libre que sacó Henricot, que apareció otra vez para decirle que no a López. Todo era del Lobo. Hasta que un rápido tiro libre realizado por Douglas dejó a Mazza solo, para definir cruzado, al palo más lejano de Gongora y marcar el primero. La llegada primeriza del local terminó en las piolas del Lobo a los 15 de juego. Con este golpe se aplacó un poco el equipo de Concepción, hasta que volvió a tomar las riendas del juego pero sin poder quebrar la resistencia de la defensa local. A esto se sumó la salida por lesión de Franco González, mermando la fortaleza de su ataque.

En el segundo tiempo, Gimnasia no encontró el juego, le costó más crear, poder repetir lo hecho en el primer tiempo. Se cortó el circuito de Vercellino y Minetti con Leguizamón y el peligro ya no rondó tanto el arco de Henricot. Algo similar ocurría con Gongora, de poca actividad. El partido cayó en la chatura. Entre Bustos y Retamar tuvieron el empate pero Puchetta lo evitó en la misma línea, dejando en claro que no sería la tarde del Lobo, sumándose las lesiones de Leguizamón y Fonseca. En el final pudieron ampliar Aguirre y Bastianini. No se movió el resultado. Ganó Douglas. Justo en el encuentro en el que Gimnasia mostró mejor juego pero lo pagó con tres lesiones que resentirán su estructura.

FECHA. El Depro venció en su cancha a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con tanto, de penal, de Jonathan Laureiro en el primer minuto del segundo tiempo. Por su parte, Boca Unidos derrotó 2 a 1 a Sportivo Belgrano de San Francisco. Fabro y Medina marcaron para los correntinos descontando Juan Pablo Francia para Sportivo. Chaco For Ever y Unión de Sunchales igualaron en un tanto, marcando Zárate para For Ever y Castellano para la visita. Sarmiento de Resitencia derrotó 1 a 0 a San Martín, en Formosa, con tanto del ex delantero de Depro y Gimnasia, Lautaro Robles.

LA SEXTA. La que viene tendrá a Gimnasia de local ante Boca Unidos. El resto serán: Sarmiento-Sportivo Las Parejas; Juventud Unida-Guemes ; Central Norte- DEPRO; Defensores de Belgrano-Douglas Haig; Sportivo Belgrano-Chaco For Ever ; Unión de Sunchales-Crucero del Norte. Libre: San Martin de Formosa.

Síntesis

Douglas Haig 1: Fabricio Henricot; Martín Pucheta (82’ Agustín Pezzi), Nicolás Henry, Rodrigo Chaves, Damián Bastianini, Brian Flores, Pablo Mazza (70’ Franco Coronel), Ramiro Britos, Iván Berdini, Ricardo Villar (70’ Gabriel Solis), Juan Aguirre. DT: Sergio Arias.

Gimnasia 1: Martín Góngora; Jonathan Benítez, Ricardo Bernay, Emilio Lazza, Agustín Griego; Leonel López, Pablo Vercellino, Marcos Minetti (60’ Kevin Retamar) y Fonseca, Luciano Leguizamón (73’ Lautaro Soto) y Franco González (44’ Manuel Bustos). DT: Hugo Fontana.

Gol: 15’ Pablo Mazza.

Suplentes: Maza, Santangelo, Seratto y Caviglio (DH). De León, Ríos, Piñon y Rodríguez (G).

Amarillas: Flores, Aguirre y Solis (DH). Griego, Lazza y Leguizamón (G).

Cancha: Douglas Haig. Arbitro: Luciano Julio (Neuquén).