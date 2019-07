Una uruguayense se lució en el endurance disputado por la FEI en Salta

La primera competencia oficial de la Federación Ecuestre Internacional en esta provincia, contó con jinetes de nivel internacional recorriendo sendas de la reserva natural General Belgrano el fin de semana pasado, entre los que estuvo la joven nacida en Concepción del Uruguay, Analía Pichelli.

En las instalaciones del Regimiento de Caballería 5 se dieron cita los caballos de resistencia del NOA, jinetes de nivel internacional, autoridades locales y nacionales dándole prestigio a la carrera. Los binomios cubrieron 80 kilómetros de puro galope, todos bajo un precepto claro en ese entorno: “Preservando lo natural”.

Ricardo Orquera, montando a HT Amanecida, se llevó a Las Lajitas el primer premio de mayores de la categoría más importante, en una definición a cruce de meta para el infarto, resolviendo la carrera en los últimos 150 metros con Daniel Fernández montando a HCE Magsalibi y con Horacio Zerdán, que llegó desde Tucumán con la alazana tostada HAZ Minesota. Finalmente el podio lo completaron Priscila Moreno con HAZ Chulca (Tucumán) y Nicolás Martínez con HCE Burivano (Salta).

Soledad Jarraba (Salta) pudo recorrer con su experiencia y holgura los kilómetros de la competencia para finalizar en cuarto puesto sobre la cruz de LQ Sharif, seguida del jinete con experiencia internacional Emmanuel Polimeno Hernández, llevando las riendas de Perla Negra.

Los locales tuvieron una destacada participación y animaron la competencia hasta el final. A la meta llegaron Roberto Villamayor con LQ Zaida, Juan Cruz Rodman con LQ Shaahin y Lucía Alvarado con HCE Magexótica.

Los 80 km de young riders vieron a Pilar Zannino (Buenos Aires) desplegar toda su calidad para quedarse con el primer puesto montando a HCE Magria Felix, seguida del salteño Juan Freytes con CF Colibrí y de la jujeña Jimena Caruso con HCE Burcelyn.

Tomó parte de la prueba también Carmen de la Serna en mayores 80 FEI, con HCE Magallanes y para preservar al caballo que siempre le dio alegrías fue retirado de la competencia ante un dolor en su mano.

El preciado premio Best Condition, destinado a los caballos que terminan la prueba en las mejores condiciones, fue para HT Amanecida y HCE Magria Felix.

Luego de cerrado el evento, llegó una jornada emotiva a modo promocional de la disciplina. Corrieron las categorías 40 km, 25 km, prueba de fondo de Peruanos, paraendurance y endurito.

Los chicos de paraendurance de la Fundación Equinoterapia del Azul, los del Jockey Club de Salta y los de la Fundación Jujeña de Equinoterapia disfrutaron con gran ternura su lugar en la prueba y se destacaron por su alegría.

En los 40 km mayores el primer puesto fue para Alejandra Bountempo con HCE Magmelody, dejando una vez más el premio en Salta, seguida de la uruguayense Analía “Nina” Pichelli reconocida amazona de Entre Ríos, montando a HCE Maglunar.

Los young riders de 40 km también tuvieron a un salteño alcanzando el puesto Nº 1 con el debutante Javier Durán Tabaré, seguido de cerca por Pilar Zannino sobre la cruz de HCE Maglancelot.

Trinidad Villamayor montando a Tormenta del Desierto logró otra vez un primer puesto montando a Tormenta del Desierto y siendo destacada en la premiación por su espíritu de compañerismo.

Fue muy animada también la categoría 25 km, que en mayores vio ganar a Bernardett Muller sobre la cruz de Ranquel, seguida de Francisco Martorell en su debut con Tormenta 2. Párrafo aparte para Facundo Ovejero, que completo con audacia su distancia y se llevó el primer puesto en young riders, llevando las riendas de Frida, lo mismo que Ignacio Fleming, que en categoría menores logró el premio mayor.

El público disfrutó al ver los niños de endurito completar sus dos vueltas y cubrirlas para alegría de todos, repartiéndose los premios Inés Villamayor con Remolacha, Amadeo Piorno con Chajá y Julieta Fleming montando a Payaso.

La siempre presente categoría prueba de fondos de Peruanos estuvo paso a paso disputada por José “Pepe” Gómez sobre el lomo de Tormenta, Graciela Sarapura conduciendo a Larisa y Rubén Francisco Guari con Carmela, distribuyendo los premios en ese orden, señalaron en Diario El Tribuno.

Analía Pichelli contó por FMCIENFEDERAL en nota exclusiva, cómo el amor por los caballos la llevó desde la histórica Concepción del Uruguay a Emiratos Árabes Unidos y a recorrer el mundo.

Además de haber estudiado derecho y comercio internacional, es entrenadora de caballos e intermediadora en la venta de equinos entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos y destacó que «desde que tengo uso de razón me gustan los caballos. Nunca tuve caballos míos hasta los 20 y pico de años que pude comprarme uno. Luego con mi pareja comenzamos a tener caballos de polo».

«Fue en esa oportunidad cuando a mí me desde los EAU (Emiratos Árabes Unidos) me contactan para observar caballos de polos para carreras en el desierto, bueno ahí me vieron montar y me dijeron que me ofrecían un contrato pero si me iba bien en una carrera. Así es que en dos meses me preparé y corrí mi primer carrera con un caballo árabe prestado, fue en Ezeiza e hice podio, era a matar o morir», contó Analía en comunicación desde los EAU en nota a FMCIENFEDERAL.