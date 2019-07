Triunfazo de los gurises

La Selección Sub 15 de la histórica derrotó a Colón 3 a 1 en cancha de Achirense y quedó a una victoria sobre Gualeguaychú para lograr la clasificación a la Etapa Final.

El Seleccionado Sub 15 de Concepción del Uruguay logró el triunfo y los goles que necesitaba para tener la chance de clasificar a la Etapa Final del Torneo de que organiza la Federación Entrerriana. Derrotó de visitante 3 a 1 a Colón en el partido correspondiente a la 5ª Fecha del certamen, jugado en el magnífico campo de juego del Deportivo Achirense.

La historia no había arrancado de la mejor manera, en tan solo 7’ de juego, una mano de Romero en el área fue juzgada con la pena máxima por parte del concordiense Martín Leiva, y acto seguido Valentín Follonier cambió por gol para el 1 a 0 de los locales.

La rápida igualdad devolvió al partido a los chicos. Córner corto de Nicolás Escalada desde la izquierda para salir rápidamente del rincón y recibir la descarga, metiendo este un tremendo zapatazo desde fuera del área venciendo por sobre su cuerpo la estirada del aquero Strinate. 1 a 1 a los 14’ y así se irían al descanso.

En la segunda parte fue todo de Concepción, el juego y la actitud. A los 21’ Thomas García la mandó a las piolas con un remate certero tras varios descuidos de los que defendían en el área y a los 27’, tras un centro desde la derecha, Enzo Márquez ensayó una tijera para ponerla contra el palo izquierdo y decretar el 3 a 1.

Era el resultado ideal y así lo defendieron, igualmente casi sin pasar sobresaltos hasta el último de los cinco que recuperó el árbitro. Colón no tuvo reacción ante los goles en contra, y por si fuera poco, el nerviosismo lo hizo quedarse con diez por la expulsión de Thiago Putallaz.

Como están y lo que viene.

El grupo lo sigue liderando Colón con 9 puntos, mientras que Concepción del Uruguay sigue siendo el único escolta, ahora con 6 unidades. Cierra Gualeguaychú sin sumar.

Los colonenses ya jugaron sus cuatro partidos y en la última fecha Uruguay recibirá a Gualeguaychú, donde un hipotético triunfo lo dejará también puntero y clasificado, ya que la definición sería por los partidos entre si. En esa historia en el Núñez Colón se había impuesto por 2 a 1 sobre Concepción, y lo de dicho del 3 a 1 de hoy, que cobró una vital importancia por la diferencia de gol sumando ambos juegos.

Síntesis

Colón 1 – Concepción del Uruguay 2

Goles: PT: 7’ Valentín Follonier (C), de penal; 14’ Nicolás Escalada (CdelU) ST: 21’ Thomás García (CdelU) y 27’ Enzo Márquez (CdelU)

Expulsado: ST: 32’ Thiago Putallaz (C)

Árbitro: Martín Leiva (Concordia)

Cancha: Deportivo Achirense