Tres líderes a falta de dos fechas en la Promocional “B”

Atlético Concepción dejó puntos igualando con Defensores del Malvinas y fue alcanzado en la punta por La China y Defensores Unidos, que sumaron de a tres.

Apasionante final tendrá el Apertura de la Primera “B” Promocional, ya que a falta de dos jornadas son tres los líderes del certamen, Atlético Concepción, La China y Defensores Unidos, además con Defensores del Malvinas a solo tres unidades.

Atlético Concepción llegaba como único puntero a enfrentar a Defensores del Malvinas, finalmente terminaron igualando 2 a 2. Este resultado del líder le permitió a La China y Defensores Unidos, que ganaron sus partidos, treparse a lo más alto. Los primeros golearon 3 a 0 a San José, mientras que el Defe derrotó 1 a 0 a Deportivo Pronunciamiento.

Este martes en cancha de Parque Sur habrá de jugarse la 14ª Fecha -anteúltima-, y en el comienzo de la jornada estarán los principales protagonistas de la definición del torneo. A primera hora, desde las 10:00, se enfrentarán La China con Defensores de Pronunciamiento. Luego a las 11:10 lo harán Defensores del Malvinas y Titán y desde las 12:20 se medirán Defensores Unidos con Atlético Concepción.

Resultados 13ª Fecha

Atlético Concepción 2 * Defensores del Malvinas 2 San José 0 * La China 3 Deportivo Pronunciamiento 0 * Defensores Unidos 1 Deportivo Municipal 1 * Los Gorilas 1 Granate 1 * Libertad 1 Titán 3 * Boca Juniors (CE) 3 Villa Sol 0 * La Unión 2

Libre: Defensores

Árbitros: Cristian Debrabandere, Jorge Moreno y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Parque Sur (Organizó Defensores Unidos)

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF La China 27 12 8 3 1 19 5 14 Atlético Concepción 27 12 8 3 1 23 10 13 Defensores Unidos 27 12 9 0 3 18 9 9 Defensores del Malvinas 24 12 7 3 2 19 10 9 Granate 21 12 6 3 3 18 14 4 La Unión 19 13 6 1 6 16 15 1 Los Gorilas 18 12 5 3 4 19 16 3 Titán 15 12 3 6 3 22 18 4 Boca Juniors (CE) 15 12 4 3 5 14 16 -2 Deportivo Pronunciamiento 14 12 4 2 6 15 14 1 Deportivo Municipal 11 12 2 5 5 13 19 -6 Villa Sol 10 12 2 4 6 11 18 -7 Defensores 9 12 2 3 7 9 29 -20 Libertad 7 12 1 4 7 10 18 -8 San José 5 13 0 5 8 4 19 -15

Próxima (14ª Fecha)

Martes 09/07

Cancha: Parque Sur (Organiza Titán)

10:00 La China vs. Deportivo Pronunciamiento

11:10 Defensores del Malvinas vs. Titán

12:20 Defensores Unidos vs. Atlético Concepción

13:30 Boca Juniors (CE) vs. Granate

14:40 Libertad vs. Deportivo Municipal

15:50 Los Gorilas vs. Villa sol

17:00 La Unión vs. Defensores

18:10 PVC vs. Deportivo Concepción (Pendiente de la 7ª Fecha Divisional “C”)