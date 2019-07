Sigue Etcheverry y se suma Gonzalo Rodríguez Costoza a Rocamora

La continuidad del armado de Tomás de Rocamora para la próxima Liga Argentina de Básquet tiene que ver también con el cuerpo técnico y en ese sentido la dirigencia aseguró la continuidad del kinesiólogo Gregorio Etcheverry. Además, confirmó la llegada de Gonzalo Rodríguez Costoza para ser el primer asistente de Juan Manuel Varas. El entrenador trabajó en la ciudad en Parque Sur y estaba en Deportivo Patagones.

El cuerpo técnico del Rojo empieza a definirse y la continuidad del kinesiólogo Goyo Etcheverry es una de las buenas nuevas. “Ser el kinesiólogo del plantel profesional de mi club tiene muchos significados para mí. Vivo con pasión mi profesión, con mucho compromiso, el hecho de estar en Rocamora le da un plus emocional difícil de explicar ya que nací allí y viví muchas cosas que me ayudaron a sentir los colores. Siempre nos formó gente que nos enseñó eso… la pasión por Rocamora”, aseguró en el inicio de una charla.

Enseguida, añadió: “Por eso es la importancia que le doy a poder estar otra temporada más, ya que puedo trabajar de lo que estudié y encima en mi club; es la combinación perfecta. Más allá de lo emocional, el club siempre me dio la libertad para poder desarrollar la profesión, ha respetado las decisiones que tomamos, siempre ha estado pendiente de lo que se necesita y siempre ha estado presente”.

“Es un club que ha tenido muy en cuenta la importancia de contar con un kinesiólogo que esté a disposición del plantel profesional y colaborando también en las categorías formativas y con los equipos del básquet femenino. A veces me cuesta separar lo profesional del hincha. Otras veces lo sufro desde el banco y lo vivo como si jugara. Desde lo profesional debo agradecer al club, que hace muchos años confía en mí y lo sigue haciendo”, manifestó después.

El Licenciado, que está desde el año 2011 en la institución, concluyó: “La filosofía del club es trabajar en equipo, y eso se cumple. Hemos tenido muy buena relación con los diferentes cuerpos técnicos y de los cuales de todos he aprendido y valoro. Hoy me toca seguir con algunos que hace años estamos juntos y eso me permite disfrutar cada día. Estoy muy feliz de poder seguir creciendo como profesional, con mis amigos, con el cuerpo técnico que también confía en mi trabajo, médico, profes, asistentes y utilero”.

Por su parte, Gonzalo Rodríguez Costoza será la cara nueva en el cuerpo técnico. Se desempeñará como primer asistente de Juan Varas. “Tomo esta oportunidad de la mejor manera, es mi primera experiencia en el profesionalismo en el país; en la segunda Liga más importante. Tengo muchas expectativas personales y espero cumplir con lo que esperan de mí”, dijo el técnico que hasta el año pasado trabajó en las intermedias femeninas de Parque Sur con mucho éxito.

Consultado sobre si esperaba tener una chance así, respondió: “Me preparo todos los días para estar listo para una oportunidad así. No esperaba que se dé tan rápido o en este momento, en el cual estaba abocado al club Deportivo Patagones, a quienes agradezco infinitamente que me apoyen y respeten mi decisión pese a que querían que me quede.

El llamado me sorprendió muchísimo por el momento en el que se dio”.

A la hora de dar una impresión acerca de cómo vio la forma en que se vive el básquet en la ciudad, manifestó: “La ciudad respira básquet todo el año, con una u otra competencia; hay mucho para consumir: Masculino, Femenino, Liga Nacional Femenina, Liga Argentina, TFB, Liga Provincial. A los que nos gusta esto es buenísimo, sin importar el club que juegue hay mucha oferta de básquet. A nivel Liga Argentina lo más lindo son los clásicos, mucho sentimiento y sentido de pertenencia de ambos clubes para este tipo de partidos”.

Por último se refirió a cómo se modificará su dinámica de trabajo en relación a lo que venía realizando hasta ahora. “Yo creo que sí, muchísimo. El trabajar con la presión de los resultados o con el poco tiempo que hay entre partidos va a modificar mis tiempos de preparación, respondiendo a los requerimientos de Juan (Varas) o los del equipo. Actualmente con la primera división edito, analizo, pero con mucho más tiempo de preparación”, señaló el entrenador nacido en Temperley hace 31 años.

Fuente Club Rocamora