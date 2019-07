Sexta del femenino

Tras la postergación del Nacional de Selecciones de Liga que iba a disputarse este fin de semana en Paraná, el Departamento liguista que regula la actividad de las chicas procedió a programar la 6° Fecha del Clausura “Esilda Tavella”. La misma se jugará el próximo domingo en cancha de Parque Sur desde las 10:00 Hs. Tras la postergación del Nacional de Selecciones de Liga que iba a disputarse este fin de semana en Paraná, el Departamento liguista que regula la actividad de las chicas procedió a programar la 6° Fecha del Clausura “Esilda Tavella”. La misma se jugará el próximo domingo en cancha de Parque Sur desde las 10:00 Hs.

Domingo 28/07

Cancha: Parque Sur

10:00 Defensores vs. Engranaje

11:10 Parque Sur vs. San José

12:20 San Marcial vs. Agrario Rocamora

13:30 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

14:40 Gimnasia vs. Ferro

15:50 La China vs. Lanús

17:00 Los Gorilas vs. Don Bosco

Libre: Almagro