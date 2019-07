Se jugó el grueso de pendientes del Infanto juvenil

El pasado sábado se desarrollaron las jornadas programadas por el Apertura “Felipe Minatta” del fútbol Infantil y Juvenil de la histórica. Respecto de las categorías puntadas, informábamos la semana pasada de los campeonatos obtenidos por Gimnasia en Categoría Sub 15 (2004) y Engranaje en 6ª (2005) y 7ª (2006) División.

En lo que respecta a la 8ª División (2007) aún no hay campeón. Engranaje y Rivadavia ganaron sus partidos frente a Atlético Uruguay y María Auxiliadora y están punteros con 21 unidades. Pero al Mecánico le resta jugar con Gimnasia -sábado-, que acumula 18 puntos. Con al menos una igualdad festejarán los de Villa Sol, en caso de ganar el Lobo habrá triple empate y deberá jugarse una definición, ya que tomando en cuenta los partidos entre sí, los tres ganaron una vez y no puede definirse el campeón.

Respecto del Clasificatorio al Provincial Categoría 2011, Atlético Uruguay se impuso en la final ante Gimnasia, por penales. Con lo cual el Decano tendrá el 1 y el Lobo el 2. Por su parte Rivadavia tendrá el 3 y Engranaje el 4, de cara a ocupar cupos en el certamen de la Federación Entrerriana.

Lo que se juega. El próximo sábado en cancha auxiliar de Gimnasia se jugará lo que aún está pendiente. Desde las 10:30 lo harán Engranaje y Don Bosco en 7ª División (2006); 11:30 en la misma categoría jugarán Agrario Rocamora y Atlético Uruguay y desde las 12:30 Gimnasia y Engranaje definirán lo que ocurrirá en la 8ª División (2007).-

Resultados

Sábado 13/07

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. María Auxiliadora

Sub 15 (2004) / 1 – 2

6ª División (2005) / 2 – 2

7ª División (2006) / 5 – 0

8ª División (2007) / 3 – 0

Categoría 2008 / 3 – 0

Categoría 2009 / 1 – 0

Categoría 2010 / 0 – 0

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Sub 15 (2004) / 1 – 1

6ª División (2005) / 0 – 0

7ª División (2006) / 1 – 1

8ª División (2007) / 0 – 1

Categoría 2008 / 0 – 0

Categoría 2009 / 2 – 0

Categoría 2010 / 2 – 2

Cancha: Almagro

Almagro vs. Atlético Colonia Elía

7ª División (2006) / 1 – 1

Categoría 2008 / 1 – 1

Categoría 2010 / 0 – 3

Sub 15 (2004) Almagro – Agrario Rocamora / 2 – 1

Categoría 2008 Lanús vs. La China / 1 – 1