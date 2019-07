Se dispusieron medidas para con el detenido por el incendio de la casa del intendente de Basavilbaso

La causa que se está llevando adelante por el incendio a la vivienda del intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, se está tramitando bajo el Legajo Nº 3801/19 y este miércoles se dispusieron pericias a solicitud del fiscal interviniente, doctor Juan Pablo Gile.

Por el hecho, se encuentra imputado y detenido Luis Edgardo Medina, a quien se le acusa de ser quien prendió fuego la vivienda, trascendiendo hasta el momento que existen elementos contundentes para tenerlo como principal acusado.

Este miércoles fue notificado de los cargos de “Daño calificado e incendio en concurso ideal” y se designó como abogado defensor oficial al doctor Nicolás Gazali, confirmándose que en el transcurso de este jueves se desarrollaría audiencia para solicitar la posible prisión preventiva ante el juez de Garantías en feria, doctor Gustavo Díaz.

Audiencia previa

Este miércoles, sorpresivamente luego de haberse tomado declaración, se realizó una audiencia en la OGA, con la presencia del acusado y su defensor, el fiscal y el comisario principal Héctor Jaquet, jefe de Criminalística de la Departamental Uruguay de Policía.

Durante la misma el fiscal explicó los hechos ocurrido el 15 del corriente, que habrían tenido su inicio cuatro días antes por diferencias entre el intendente y la hermana del acusado (ver párrafo aparte).

Durante el alegato el fiscal señaló que ese día del incendio, a la detención de Medina, se le practicó un estudio por parte del médico policial, quien constató que este presentaba quemaduras de pelos en las manos y rinorrea con secreción nasal (Una nariz congestionada o tapada se produce cuando los tejidos que la recubren se hinchan. La hinchazón se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos. El problema también puede incluir «rinorrea» o secreción nasal).

El doctor Gile señaló al juez que se pidió la audiencia para solicitar la extracción de los pelos o bellos de las manos a Medina, lo que no pudo ser acordado de manera voluntaria, razón por la cual pidió la intervención del Liicenciado Jaquet.

Negativa del defensor

El doctor Gazali se opuso a la medida y consideró que esto no está dentro de las atribuciones del jefe de Criminalística, alegando que ya fue revisado por el médico y si bien dijo que presentaba quema de pelos, no se puede confirmar que fuera dentro de esas circunstancias, por lo que sería el médico quien debe hacer ampliación del informe y en ese caso él quien haga la extracción.

Jaquet explicó al doctor Díaz que solo se trataba de cortar los elementos pilosos para realizar estudios microscópicos de extremo, no siendo un método invasivo.

Escuchadas las partes, el juez de Garantías, señaló que la medida solicitada era útil e idónea, no representando una invasión a la persona del imputado y acorde al hecho investigado, ordenando que el corte de bellos se practique por parte del médico policial en turno en presencia del Licenciado de Criminalística, para purgar cualquier tipo de dudas.

Duras críticas de la hermana del acusado

Estela Medina, es la hermana del acusado al ataque a la vivienda del intendente de Basavilbaso, y desde su detención, recorre constantemente los pasillos de Tribunales en procura de saber sobre la situación y reclamando su libertad.

La mujer dialogó extensamente con 03442, único medio en el lugar, relatando su verdad y acusando seriamente al mandatario municipal por lo que le está sucediendo a su hermano, pero también por su supuesto autoritarismo y malos tratos en el municipio.

La mujer dijo que su hermano es un perejil en este hecho y cargó contra el intendente señalándolo como “responsable de la falta de trabajo en Basavilbaso y autoritarismo, remarcando que ella y los miembros de su familia son desocupados y que él personalmente se comprometió en brindarles ayuda, pero desde hace tiempo que no los atiende y destrata”.

Estela fue contundente al señalar también que “en el municipio hay mucha gente de afuera trabajando, cuando en nuestra ciudad hay muchos que no tenemos trabajo. Todos saben esto, pero nadie quiere decirlo”.

La hermana de Luis Edgardo Medina, aclaró que continuará insistiendo y denunciando para que se conozca qué está sucediendo y reclamará ante las autoridades para que se sepa o que le están haciendo a su hermano, lo que toma como una represalia hacia ella.