Se completó la primera con triunfos de Gimnasia, Rivadavia y Almagro

El Lobo goleó 7 a 1 al CACE, el Trico se impuso 1 a 0 a Engranaje y el Taita 2 a 0 a María Auxiliadora. El Martes se juega íntegramente la segunda fecha.

El Clausura “Reynaldo Squivo” tuvo el cierre de su primera fecha. En la tarde de este domingo se jugaron los tres pendientes con triunfos de Gimnasia, Rivadavia y Almagro.

El Lobo, último Campeón, goleó 7 a 1 a Atlético Colonia Elía, en un juego que no requiere de mayores análisis y cuyo resultado lo describe. Quintana, Thea, Soto y Rodríguez pusieron las cosas 4 a 0 en la primera etapa. En el arranque del complemento apareció Thea un par de veces más en la red y González marcó el séptimo. Brian Spiazzi anotó el descuento del CACE.

En cancha de Rivadavia, en un juego parejo y con pocas situaciones sobre los arcos, el Tricolor derrotó 1 a 0 a Engranaje. El único tanto lo marcó Brisolesi a los 8’ de la segunda etapa. Ambos terminaron con diez por las expulsiones, en el final, de Carrizo en el Meca y Debrabandere en el local.

Almagro también tuvo un buen arranque en el certamen. Le ganó a María Auxiliadora de visitante en Cristo de los Olivos. Padilla en el primero y Gay en el cierre del segundo fueron los autores de los goles para el 2 a 0 final.

Cabe recordar que la fecha había comenzado hace una semana con las victorias de Atlético Uruguay sobre Lanús 3 a 0 y de Agrario Rocamora 2 a 0 a Parque Sur. Mientras que el próximo martes se disputará íntegramente la 2ª Fecha.

Síntesis

Gimnasia 7 – Atlético Colonia Elia 1

Goles: PT: 20’ Gerónimo Quintana, 31’ Gabriel Thea, 38’ Javier Soto y 43’ Juan Manuel Rodríguez (G) ST: 1’ y 6’ Gabriel Thea, 18’ Franco González (G); 35’ Brian Spiazzi (CACE)

Árbitro: Pablo Retamar

Asistentes: Mauro Martínez y Jorge Gómez

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 1 – Atlético Colonia Elía 1

3ª División – Gimnasia 2 – Atlético Colonia Elía 0

Postergado Veteranos por participación de Gimnasia en la Copa Argentina Senior.

María Auxiliadora 1 – Almagro 2

Goles: PT: 35’ Gabriel Padilla (A) ST: 45’ Yair Gay (A)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Matías De León y Marcelo Francia

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 1 – Almagro 0

3ª División – María Auxiliadora 0 – Almagro 2

Veteranos – María Auxiliadora 3 – Almagro 2

Rivadavia 1 – Engranaje 0

Gol: ST: 8’ Juan Sebastián Brisolesi (R)

Expulsados: ST: 43’ Adrián Carrizo (E); 48’ Mauro Debrabandere (R)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Miguel Pérez y Fernando Díaz

Cancha: Rivadavia

4ª División – Rivadavia 2 – Engranaje 0

3ª División – Rivadavia 1 – Engranaje 2

Atlético Uruguay vs. Lanús

4ª División – Atlético Uruguay 1 – Lanús 1

3ª División – Atlético Uruguay 2 – Lanús 0

Veteranos – Atlético Uruguay 1 – Lanús 2

Árbitros: Gastón De León, Claudio Larrea y Federico Suffo

Cancha: Atlético Uruguay

Programación 2ª Fecha

Martes 09/07

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Parque Sur

Horarios: 11:00 Hs. Veteranos • 12:15 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Claudio Larrea (3ª) y Martín Mendoza (4ª)

Cancha: Rivadavia

Almagro vs. Agrario Rocamora

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Árbitro: Gastón De León (Vet)

Asistentes: Juan Carlos Ardetti (3ª) y Jorge Gómez (4ª)

Cancha: María Auxiliadora

Lanús vs. María Auxiliadora

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Árbitro: Fabián Pérez (Vet)

Asistentes: Marcelo Francia (3ª) y Fernando Picart (4ª)

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Horarios: 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Fernando Díaz (3ª) y Santiago Martínez (4ª)

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Rivadavia

Horarios: 11:00 Veteranos La China vs. Atlético Uruguay • 12:15 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Postergado Veteranos Gimnasia vs. San José por participación de Gimnasia en la Copa Argentina Senior.

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Miguel Pérez (3ª) y Federico Suffo (4ª)