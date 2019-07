Se completa la primera el domingo y la segunda va el martes

Se resolvió anoche en la reunión liguista, el domingo se jugarán los tres pendientes y el martes irá íntegramente la segunda fecha del Clausura.

El feriado del próximo martes trajo algo de alivio para la agenda de partidos por el Clausura “Reynaldo Squivo”. La suspensión de tres encuentros el fin de semana pasado por el mal estado de los terrenos de juego debido a la lluvia, parecía iba a complicar el andar del certamen en sus primeras fechas, pero el Consejo Directivo y los Delegados resolvieron completar lo pendiente este domingo y el martes jugar íntegramente una nueva fecha.

Respecto de los pendientes que irán el domingo, Gimnasia recibirá a Atlético Colonia Elía en el Núñez; María Auxiliadora será local en Cristo de los Olivos de Almagro y Rivadavia en el Cacho Andrilli de Engranaje, todos desde las 15:30 Hs. También en el Plazaola se jugarán los partidos de 3ª, 4ª y Veteranos entre Atlético Uruguay y Lanús.

La 2ª Fecha se jugará íntegramente el martes y los cinco partidos irán en el horario central de las tres y media de la tarde. Gimnasia repetirá localía recibiendo a Rivadavia; Engranaje esperará en Villa Sol por Atlético Uruguay; Almagro y Agrario Rocamora jugarán en cancha de Rivadavia; en Colonia Elía el C.A.C.E. será local de Parque Sur y Lanús, sin escenario confirmado debe ser local de María Auxiliadora.

Programación Pendientes 1ª Fecha

Domingo 07/07

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Atlético Colonia Elia

Horarios: 12:15 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 1ª División

Postergado Veteranos por participación de Gimnasia en la Copa Argentina Senior.

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Almagro

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Engranaje

Horarios: 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Lanús

Horarios: 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:00 Veteranos

Programación 2ª Fecha

Martes 08/07

Cancha: Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Parque Sur

Horarios: 11:00 Hs. Veteranos • 12:15 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Rivadavia

Almagro vs. Agrario Rocamora

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: a confirmar

Lanús vs. María Auxiliadora

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Horarios: 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Rivadavia

Horarios: 11:00 Veteranos La China vs. Atlético Uruguay • 12:15 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 Hs. 1ª División

Postergado Veteranos Gimnasia vs. San José por participación de Gimnasia en la Copa Argentina Senior.