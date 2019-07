Se completa la cuarta del Clausura

En la reunión del Consejo Directivo conjuntamente con los Delegados de los clubes se programó lo que quedó pendiente de jugar de la 4ª Fecha del Clausura “Reynaldo Squivo”. El pasado domingo abrieron en Colonia Elía el CACE y Almagro, con triunfo del Taita 3 a 1, este fin de semana se jugará el grueso.

El sábado Gimnasia será local en cancha de Rivadavia, recibirá a María Auxiliadora desde las 15:00 Hs. Media hora más tarde arrancará Lanús con Parque Sur, en el Puerto Viejo.

Para el domingo se programaron los restantes dos partidos. En el “Cacho Andrilli” desde las 15:30 Hs., Rivadavia recibirá la visita de Atlético Uruguay , cerrándose la jornada en Colonia Los Ceibos con Agrario Rocamora local de Engranaje desde las 16:00.

Reunión con el Tribunal de Penas.

La reunión del lunes por la noche sirvió en su primera parte para que Mariano Caire y Emiliano Courvoisier conversaran con el CD y los Delegados. Ambos integrantes del Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol, llegaron para despejar algunas dudas a los representantes de los clubes respecto del accionar del Tribunal, como así también para acordar pautas de trabajo a futuro, como así también mejorar la comunicación entre los clubes y el organismo encargado de aplicar el reglamento de Trasgresiones y Penas.

El encuentro fue positivo, con un ida y vuelta interesante, en donde todos pudieron aclarar algunas dudas de cuestiones vinculadas a los criterios en las sanciones aplicadas.

Programación

Sábado 27/07

Cancha: Rivadavia

Gimnasia vs. María Auxiliadora

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 11:45 Hs. 4ª División • 13:00 Hs. 3ª División • 15:00 1ª División

Cancha: Parque Sur

Lanús vs. Parque Sur

Horarios: 10:30 Hs. Veteranos • 12:00 Hs. 3ª División • 14:00 Hs. 4ª División • 15:30 1ª División

Domingo 28/07

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Atlético Uruguay

Horarios: 10:30 Sub 15 (2004) • 12:00 Hs. 4ª División • 13:30 Hs. 3ª División • 15:30 1ª División

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Engranaje

Horarios: 09:30 Hs. Veteranos San José vs. Atlético Uruguay • 11:00 Hs. Veteranos Agrario Rocamora vs. La China • 12:30 Hs. 4ª División • 14:00 Hs. 3ª División • 16:00 1ª División