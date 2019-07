Rosario Romero tenía razón y Bullrich hizo un papelón

Bullrich atribuyó a «un ultra K» el incendio a Hein. INFORME DIGITAL reveló con fotos que no fue político. Macri no fue a Basavilbaso como dijo Frigerio y evitó vincular al kirchnerismo. Después el propio Hein tuvo que desmentir el móvil.

Sobre el incendio en la casa del intendente de Basavilbaso, precandidato a diputado nacional y presidente del PRO Entre Ríos, Gustavo Hein, circularon versiones contrapuestas. Con el correr de las horas, se comprobó que la más fehaciente fue la que sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, quien negó que se haya tratado de un ataque político y desautorizó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por haber promovido “un uso electoral” del hecho, al haber sostenido que su perpetrador había sido “un militante ultra K”, lo cual finalmente se descartó.

El hecho

Este lunes poco antes de las 5 de la madrugada llamas consumieron el garage y el auto del intendente de Basavilbaso y precandidato a diputado nacional por Cambiemos. Los Bomberos llegaron al lugar y sofocaron las llamas para evitar que se propagaran por el resto de la vivienda.

Afortunadamente ninguno de los integrantes de la familia sufrió inconvenientes, no obstante se vivieron momentos de mucha tensión y nervios. Los daños fueron materiales, sobre todo se destruyó por completo el auto del jefe comunal.

Ese mismo lunes por la tarde la Policía de Entre Ríos detuvo a un sujeto, sospechado de haber sido partícipe del incendio. Fue aprehendido en el marco de un allanamiento en Basavilbaso pedido por la Unidad de Investigación y Litigación de Concepción del Uruguay, a cargo de Juan Pablo Giles.

La denuncia de Bullrich

El mismo lunes por la noche, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal A24, calificó al detenido como «ultra-K».

«Hay una persona detenida que tiene una militancia política ultra-K y que se le han encontrado elementos en la casa que confirman que habría sido perpetrado con esta persona detenida, en conjunto con su hermana, que estaban generando un apriete político sobre el intendente», dijo la ministra de Seguridad.

Frigero también muy mal parado



El ministro del Interior de la Nación y jefe político de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se sumó a la hipótesis que reveló Bullrich y sentenció: “fue un ataque político, porque el que lo hizo es militante político de la oposición”.

Frigerio, además, adelantó que este miércoles, junto al presidente Mauricio Macri, visitarían a Hein para brindarle solidaridad. Pocas horas después, desde el PRO entrerriano se dio por confirmado que el presidente pasaría por Basavilbaso.

Romero: “no hay que utilizar un delito como campaña”

Este martes, por su parte, la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, a cargo de la Policía provincial, salió a desmentir las acusaciones de Bullrich y aseguró que, en base a la información oficial surgida de la investigación, «no tenemos nada que indique que haya un sector político en especial que esté involucrado en esta situación”.

Tras ello subrayó: “desaliento totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que esto sea así” y advirtió: “no hay que utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña”.

Además, reveló Romero que “le pedí explicaciones a la ministra, le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario, no es la línea de la investigación”.

En el mismo sentido se expresó la Procuración General de la Provincia. Mediante un comunicado de prensa emitido este martes por la noche, se señaló que hasta el momento «no hay elementos probatorios sobre motivación política directa en contra de la investidura del intendente como tal o del partido político que preside y por el que llegó al cargo».

Fuente Informe Digital