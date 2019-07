Rocamora se movió rápido y sumó a Tomás Gutiérrez

Tras conocer que no podría contar con Guillermo Aliende para la próxima Liga Argentina de Básquetbol, la dirigencia de Tomás de Rocamora abrochó este martes la llegada del base Tomás Gutiérrez. El jugador santafesino de 20 años y 1.84 de altura militaba en Atenas de Córdoba pero el último semestre jugó para Salta Basket en esta categoría. En elenco ganador del Súper 4 disputó 11 partidos y promedió 3.2 puntos.

Sin tiempo para lamentarse por la mala noticia del día anterior los dirigentes del Rojo movieron los hilos y lograron cerrar así al joven base Tomás Gutiérrez, precedido de muy buenos antecedentes. “Esta oportunidad se dio porque el técnico me conoció por algunos jugadores que había tenido, hablaron con mi representante, se informaron sobre mi interés, yo tenía muy bien visto al club y así se dieron las cosas”, manifestó entusiasmado el ex Griego.

Sobre la posibilidad de ser el base titular en la próxima temporada, reflexionó: “La verdad que ser titular con 20 años en un club tan interesante como Rocamora es una oportunidad única y una sensación que me genera mucha ilusión”.

Teniendo en cuenta que se mostró muy conocedor de la institución Roja la pregunta apuntó adónde había logrado las referencias. “(Franco) Baralle me había contado bastante de cuando él estuvo, y me gusta mucho la ciudad a la cual había visto. Me informé y sé que es una institución muy buena”, respondió.

A la hora de intentar hacer una radiografía personal, señaló: “Me definiría como un jugador intenso, tanto defensiva como ofensivamente, e inteligente al momento de tomar decisiones; sobre todo a la hora de tratar de ordenar el equipo”.

Gutiérrez disputó 15 partidos con la camiseta de Atenas en la última Liga Nacional. A principios de este año recaló en Salta Basket para el resto de la temporada. “Son dos experiencias totalmente distintas, en la Liga Nacional se juega mucho más con la cabeza y en la Liga Argentina es todo mucho más físico. Además, hay que adaptarse a algunas circunstancias a las que en la LNB no estás acostumbrado”, aseguró.

“Entonces… todo te prepara para ser mejor jugador y la verdad que estuvo muy bueno haber tenido esas dos experiencias para poder crecer como jugador”, añadió sobre el mismo ítem.

El tema de los desafíos para lo que se vendrá con Rocamora desde octubre fue lo último de este primer contacto con el jugador. “Más que nada quiero seguir desarrollándome y tratar de potenciar mi juego, y ayudar al equipo en lo que me pidan y yo pueda darle”, comentó en primer lugar.

“Estoy seguro que el equipo intentará dar todo lo que tenga, aunque todavía no se completó del todo. Lo más importante será lograr un equipo sólido y regular durante toda la temporada para intentar llegar lo más alto posible, y que crezcamos todos un poco para potenciar al equipo”, concluyó.

Fotos: Prensa Atenas Cba.

Ignacio Gerbaudo también se suma



El base cordobés Ignacio Gerbaudo se transformó en nuevo jugador de Tomás de Rocamora para la próxima Liga Argentina de Básquetbol. De esta forma el Rojo uruguayense ya llegó a las seis fichas confirmadas para el plantel que dirigirá Juan Manuel Varas. El jugador de 21 años y nacido en la localidad de James Craik viene de jugar para Capuchinos de Concordia en el Torneo Federal, donde promedió 9.0 puntos, 7.1 rebotes y 3.6 asistencias.

Sigue tomando forma el nuevo plantel de Tomás de Rocamora y en las últimas horas se confirmó la llegada del base Nacho Gerbaudo quien, de esta manera, tendrá su primera experiencia en la categoría. “La posibilidad de llegar a Rocamora se dio de manera repentina, por la salida de Guille Aliende. Con mi representante teníamos la idea de subir de categoría y se presentó esta oportunidad, le dije que arregle porque es una linda plaza para poder jugar y aprender cosas nuevas en la Liga Argentina”, señaló entusiasmado.

Antes de defender los colores de Capuchinos el base de 1.75 mts de altura jugó para Huracán de San Javier, también en el TFB. “La verdad tenía ganas de dar el salto, sin menospreciar al Torneo Federal (que está muy competitivo); me pareció que dar el salto en este momento era lo que más me convenía. Es un desafío nuevo para mí, quiero disfrutarlo y sacarle todo el jugo posible a esta linda situación”, aseguró después.

Sobre las posibles diferencias que pueden existir entre ambas categorías, opinó: “Soy de seguir mucho el básquet nacional. Está muy parejo lo que es Federal y Liga Argentina, a mi forma de ver en el Federal tenés que hacer un poco de todo dentro de la cancha y en la Liga Argentina cumplís roles específicos. Espero poder adaptarme rápido y cumplir con lo que me pida el DT y lo que necesite el equipo”.

Su hermano, Diego (29), con mucha más experiencia y con último paso por Salta Basket, es uno de sus referentes. “Con mi hermano siempre estamos en contacto, hablamos de todo en la vida. Él es mi ídolo, yo lo escucho mucho, más cuando es de básquet por su experiencia y por la forma de ver el juego. De la categoría me comentó que es dura, con gente de talla más alta y lo de tener americanos también. Así que… bueno, como dije recién, es cuestión de amoldarme”, se ilusionó.

Y como es de esperar además de su hermano el resto de la familia ha visto con muy buenos ojos esta nueva oportunidad. “La familia siempre está al tanto de todo, somos muy unidos y siempre nos apoyamos. Obviamente son los primeros en enterarse, recibí mucho apoyo y cariño de parte de ellos. Siempre están; en las buenas y en las malas. Es algo positivo para mí y eso trae mucha alegría así que todos contentos”, contó.

A pesar de haber sido uno de los más que estuvo en los 27 partidos de Capuchinos en el último TFB, quedó una sensación amarga ya que el Santo perdió la categoría pero él destacó lo positivo: “La experiencia fue muy buena en lo personal, es un club muy responsable dentro y fuera de la cancha. Tuvimos mucha mala suerte en mi opinión, nunca en todo el Torneo jugamos con el equipo completo debido a las lesiones, fue un golpe duro para mí. Pero, mejor que me pasen estas cosas ahora para poder crecer. Y si me toca volver a pasar por esa situación, estar más maduro y resolver distinto muchas cosas del juego”.

Finalmente, quien también supo defender los colores de Bahiense del Norte de Bahía Blanca, se mostró muy optimista por lo que le tocará vivir con el Rojo Uruguayense. “En la nueva temporada tengo los objetivos de mejorar mucho mi juego, hacer una buena temporada colectiva, y dejar lo más alto posible a la institución ya que me brinda esta oportunidad muy linda”, afirmó.

Fotos: Sebastián Bonelli (Prensa Capuchinos)

Mauricio Galarza

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora