Rocamora no pudo ante Deportivo Berazategui

Rocamora sintió el desgaste y no pudo ante Dep. Berazategui y cayó por 67-54, de esta manera las bonaerenses se clasificaron a la Final Four. La goleadora del juego fue Macarena Durso con 24 puntos.

En el equipo dirigido por Laura González, sintió el desgaste del partido del martes con jugadoras lesionadas, pero entregando todo no pudo ante el aurinegro que ejerció una presión desde el según cuarto que fue incontrolable para las Rojas, las de Bera se impuso con parciales de 16-17, 11-19,13-17 y 14-14, el más destacado Natalia Ríos con 17 Puntos. También aportaron Sabrina Scévola 13 puntos.

El juego comenzó parejo donde Las Rojas comenzaron a sacar una pequeña ventaja, luego del minuto solicitado por Gonzalo Gómez las aurinegras comenzaron a ajustar la marca ejerciendo una presión en toda la cancha que le permitió llevarse con el cuarto por 16-17.

El segundo cuarto continuó con mucha presión de ambos equipos, Berazategui sacaba una pequeña ventaja de 21-19. A la mitad del cuarto un técnico a Georgetti hace que Rocamora tome se ponga a tiro nuevamente.

Comandadas por Macarena Durso, Dep Berazategui en base a la presión y efectividad en los lanzamientos comienza a sacar diferencias 26-33. Las comandadas por Laura González fallaban a la hora de definir (7-22) y 12 pérdidas, a eso le sumamos la efectividad de Durso (12 puntos en el primer tiempo), hizo que Dep. Berazategui se llevará el juego por 27-36.

La segunda etapa fue durísima para las Rojas no encontraban en el gol en ofensiva, y con el tiro externo de las aurinegras tomaran ventaja y las Rojas no pudieran revertir la historia, debido a su constante presión en la salida. Asimismo, la intensidad defensiva del rival desorientó a Rocamora que termina perdiendo por y sin chance de jugar la Final Four.