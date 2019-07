Prorrogaron la detención de la pareja imputada de comercialización de estupefacientes

La semana pasada, en audiencia desarrollada en el Juzgado Garantías de Concepción del Uruguay, ante el juez Gustavo Ariel Díaz, la Fiscalía Nº 1, a cargo del doctor Juan Pablo Gile, solicitó la prórroga de la prisión preventiva, de Elena Gabriela Chichi (49) y su pareja Jorge Alberto Bourlot (63), acusados de la “Infracción a la Lay Nº 23.737 de Drogas”.

En la audiencia además se encontraban los abogados defensores particulares, siendo estos, el doctor Sebastián Rodrigo Arrechea por la imputada Chichi y Francisco Luis Martínez.

El fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días, dando para ello los fundamentos, a lo que el doctor Arrechea dijio estar de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscalía, al igual que el doctor Martínez.

Ante estas posturas, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Jorge Alberto Bourlot, así como de Elena Gabriela Chichi por el plazo solicitado, en orden a los delitos de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c); y Tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 segundo párrafo del C.P.

Cabe recordar que ambos fueron detenidos tras una serie de allanamientos en los que intervinieron efectivos de la Policía de Entre Ríos y la Federal, uno en local comercial de 25 de Mayo y Posadas; el otro en el edificio Bioquímico de calle Urquiza y 8 de Junio, Dpto, 1 «B» Torre II y el restante en domicilio de calle Mitre 1626 entre República del Líbano y Celia Torrá.

A raíz de lo actuado se secuestraron casi 9 kilos de marihuana, dinero, vehículos, celulares, armas y numerosos elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes, quedando ambas personas imputadas.