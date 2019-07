Nueva ilusión del Lobo en marcha

va La fría mañana del miércoles recibió al plantel de Gimnasia en el Federal A para el arranque de pretemporada y de la era Hugo Fontana como técnico del equipo de Concepción, tras el alejamiento de Norberto Fontana. 26 jugadores, entre ellos los que llegaron como refuerzos, integraron el lote de los que dieron los primeros trotes y trabajos. Hoy se suman tres más. Se confirmó la baja de Sergio Umpierrez y del Tucumano maxi Rodríguez, engrosando una casi inédita salida de jugadores tras un torneo, con DT incluido.

Bajo las órdenes del profesor Claudio Valderramos, que contó con la colaboración de Ronconi, los jugadores se movieron in urgencias y ganas, parea escaparla al frío de la mañana en el Núñez, al que su cercanía al río, lo torna más frío. El cuerpo técnico le dio la bienvenida al plantel, contando el plan de trabajo y los movimientos que esperan para lo que se inicia.

La jornada de trabajo se replicó en horas de la tarde pero ahora en el complejo de la Río Uruguay, para cerrar el primer día de trabajo en doble turno, lo que se repetirá hasta el lunes.

El precalentamiento se realizó en el espacio de las viejas plateas, malvendidas al Depro, donde calentaron sobre un césped sintético bajo la mirada del técnico Huigo Fontana y su flamante ayudante Facundo Bonvín, quien dejó de ser el DT de la primera liguista para sumarse al cuerpo técnico del Federal A. De allí a la cancha auxiliar, en muy buenas condiciones, para cerrar con los trabajos más exigentes, con trotes y piques alrededor del campo de juego.

De los refuerzos, estuvieron presentes en el arranque el arquero Lucas De León, el defensor Marcos Minetti, los volantes Claudio Escalante y Tomás Spinell, el delantero Manuel Bustos, mientras que para hoy se aguarda el arribo de Raúl Chalabe y Matías Fonseca. El resto, continúan del torneo pasado, mientras se subieron varios juveniles que participan de la local. Los juveniles tendrán una gran chance en esta temporada y son varios los que han sido promovidos desde la primera local. A esto se suma una mejora en los contratos de los jugadores que continúan en el club y que pertenecen a Concepción, a la zona o hace tiempo están en la institución.

La lista de los jugadores que dieron el presente en el primer día de pretemporada fue: Arqueros: Lucas De León, Martín Góngora y Leandro Olivera

Defensores: Leonel López, Marcos Minetti, Jonatan Benítez, Ricardo Bernay, Emilio Lazza, Agustín Griego, Antonio Ríos, Juan Gómez, Tadeo Naufall, Leo Soraire y Juan Ignacio Alberto.

Volantes: Pablo Vercellino, Claudio Escalante, Tomás Spinell, Emanuel Piñón, Gerónimo Quintana, Juan Manuel Rodríguez, Nicolás Musico, Oscar Solano y Hernán Casse

Delanteros: Luciano Leguizamón, Lautaro Gabriel Soto, Manuel Bustos, Franco González, Javier Soto y Enzo Da Silva.

AUSENCIAS. Se confirmó además que no continuarán Sergio Umpierrez y el tucumano Maxi Rodríguez, dos jugadores que terminaron siendo clave en la era de Acosta, que llegó a las puertas del ascenso. Umpierrez, hombre de la casa, parecía fija para su continuidad pero la dirigencia decidió cortarlo. En el caso del Tucu Rodríguez, su alto salario sería una de las razones para que no sellar su continuidad.

CANCHA. Tal como Ovación informó hace dos semanas atrás, la cancha principal del Núñez está siendo recuperada, por lo que no será utilizada en la pretemporada. Tampoco se disputaran partidos del liguista en ninguna de sus categorías. Nuevas y más semillas, arena, riego y descanso, permitirán que el campo de juego del estadio mensana vuelva a lucir como en sus mejores épocas.

LOCAL. El fútbol liguista en Concepción tendrá cuatro partidos por la 4ª fecha del Clausura, que nbya tiene la victoria de Almagro ante el CACE por 3 a 1. El sábado, Gimnasia será local en cancha de Rivadavia, ante María Auxiliadora desde las 15. Media hora más tarde arrancará Lanús con Parque Sur, en el Puerto Viejo. Para el domingo se programaron los restantes dos partidos. Desde las 15.30, Rivadavia recibirá la visita de Atlético Uruguay y en Colonia Los Ceibos, Agrario Rocamora será local de Engranaje desde las 16.