Nueva donación de galletitas

Nuevamente la empresa Alimentos Granix, a través del Galpón Solidario Adventista, ha realizado una importante donación de galletitas para continuar apoyando a las instituciones de nuestra ciudad y la zona

En esta oportunidad son casi 10.000 kilos de galletitas, dulces y saladas, que llegan a nuestra ciudad para apoyar, de manera muy especial, a todas las instituciones que estarán festejando el día del niño a lo largo del mes de Agosto y otras. Desde hace varios años que Alimentos Granix realiza estas donaciones, contabilizando en lo que va del año un total de casi 30.000 kilos que llegaron a Concepción del Uruguay y que sirven para apoyar la alimentación de las familias más vulnerables.

Esta donación se realizara solo para Instituciones, este martes 30 de julio, de 11 a 12.30 y el miércoles de 15.30 a 17.30, en 26 del Oeste y Estrada.

Mientras que para las familias, se repartirá el jueves 1 de Agosto, de 15 a 16 en el Galpón Solidario Adventista que, por ahora, continua funcionando en Santa Teresita 2289, aclarando que serán galletitas saladas y 4 paquetes por persona.

Aprovechamos a invitar a los vecinos que quieran sumarse con su cuota voluntaria como “Amigo del Galpón” y/o con sus donaciones de alimentos no perecederos como arroz, fideos, salsa, aceite, leche, lentejas, porotos, condimentos, etc. para usarlos en el comedor ya que, el tener muchas galletitas para compartir, no hacen que tengamos mucho de estos alimentos para poder cocinar a las familias que se asisten a través del Galpón. Actualmente se están cocinando 500 porciones semanales y dando la merienda 5 días a la semana, no contando con otra ayuda de la que realiza la Provincia a través de la tarjeta para comedores. Si alguna empresa o persona quisiera realizar alguna donación, estamos en condiciones de extender el certificado de Ganancias a fin de deducir de sus impuestos. Por mas informacion: 03442-15529897

Por otro lado, desde el Galpón Solidario Adventista agradecemos las muestras de interés por la posible venta del inmueble donde actualmente funcionamos. Por ahora no tenemos novedades, estando todavía pendiente la reunión prevista con las autoridades municipales.

Informo: wilton drozdov