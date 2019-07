Noticias de San José

Estudiantes de Enología y Fruticultura no abonarán peaje Paysandú-Colón

El acuerdo entre la Escuela Normal de Villa Elisa, el municipio de San José y la entidad binacional tendrá una vigencia de dos años

El lunes quedó oficialmente formalizado el convenio mediante el cual, entre otras funciones, alumnos de la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura, serán eximidos del pago del peaje para realizar prácticas profesionales de la carrera en Paysandú, República Oriental del Uruguay. El documento fue rubricado por la intendente, Irma Monjo, el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Mauro Vazón, y la rectora de la Escuela Normal de Villa Elisa, Carina Garnier.

En el convenio las partes declaran la mutua complementación y cooperación para propiciar desarrollos institucionales de ambas partes, concretamente en lo que concierne a las prácticas profesionalizantes de los alumnos. Pero además, permitirá la investigación científica y tecnológica de una y otra parte, a la vez que propiciar las distintas actividades y desarrollo de la formación de alumnos de la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura.

En ese marco, se acordó que la CARU facilitará la eximición del peaje a los alumnos y docentes de la tecnicatura durante los dos años de vigencia del convenio, renovándose automáticamente por períodos similares.

“Esto nos da una gran ventaja al no ser arancelado el peaje, así que estamos muy agradecidos a la Comisión Administradora del Río Uruguay por la gran oportunidad de estudio y de intercambio” señaló la coordinadora académica de la tecnicatura, Lina Bosch.

La docente también remarcó al respecto: “Realmente es una gran oportunidad de formación, no solo para los alumnos sino para nuestros ingenieros que están trabajando como docentes, para el cuerpo docente de la tecnicatura, con la posibilidad de hacer en la UTEC, que es un polo de desarrollo tecnológico, especializaciones, tantos los docentes como los alumnos” indicó.

Y agregó: “Nosotros vamos a brindar allá talleres, capacitaciones, y seminarios que nos caracterizan a nosotros en la parte productiva vinícola y frutos nativos, y ellos a su vez nos van a ofrecer sus laboratorios donde hacer toda una investigación sobre fermentación y todo lo que sea tratamiento con frutas, o sea que es un intercambio material, educativo y tecnológico” detalló Lina Bosch.

Estudiantes realizan prácticas en turismo

La Municipalidad de San José firmó convenio de pasantías con la UADER

La joven Dafne Blanc formalizó las pasantías que ya se encuentra realizando en la oficina de turismo. El año pasado realizó junto a compañeras un estudio de mercado

Este martes la intendente de San José, Irma Monjo, firmó dos convenios entre la municipalidad de la ciudad de San José y la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos). Estuvieron presentes la coordinadora de turismo local, Bibiana Oradini, la coordinadora de Recursos Humanos, Norma Domínguez, el docente de cátedra designado, Joel Ballay, y la estudiante de la Licenciatura en Turismo, Dafne Blanc.

Mediante las firmas, por un lado se formaliza el vínculo de la comuna con la casa de estudios y por el otro la pasantía de la joven estudiante.

Al concluir con la rúbrica de los documentos, el profesor Joel Ballay indicó: “firmamos el convenio marco con entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la municipalidad de San José, se hace cada dos años para que los chicos que estudian la Licenciatura en Turismo puedan hacer sus prácticas educativas en el ámbito de la Municipalidad” dijo.

“Por otro en lado el convenio individual en el cual aquí se incorpora a una tercera persona que es la pasante Dafne Blanc que está realizando su pasantía en la oficina de turismo en la cual tiene que cumplir con todas las actividades planteadas desde la coordinación” explicó Ballay.

Contenta

Por su parte, la flamante pasante afirmó: “El convenio consiste en prácticas para llevar a cabo toda la teoría adquirida estos tres años que vengo cursando, ya arranqué a hacerlas estoy contenta, justo coincidió con lo que es vacaciones de invierno en Buenos Aires por lo que hay un flujo de turismo abundante en lo que es San José” comentó la joven Dafne Blanc al finalizar la reunión de trabajo.

Y agregó: “Ya estuve practicando, atendiendo, brindando información turística a quienes llegaban, es una experiencia buena que nos permite hacer este vínculo de praxis y teoría que es lo más importante de la carrera” señaló la estudiante.

Resultado positivo

En 2018 junto a otras compañeras de carrera, Dafne Blanc trabajó en la Fiesta Nacional de la Colonización. Al respecto explicó: “hicimos una pequeña investigación de mercado para conocer más que nada cuál era la importancia o los puntos relevantes de la fiesta en cuánto al público”.

En el trabajo, contó que también relevaron “qué consejos tenían o que aportes podían hacer en cuanto a alguna mejora para lo que es la fiesta y algunos detalles a destacar de lo que fue positivo en el crecimiento de estos años” recordó.

Como así también “qué es lo que el público se llevaba siempre como lo más destacado o lindo de la fiesta, para conocer si la esencia en sí, si la fiesta sigue conmemorando con el fin que fue hecha” reveló Dafne Blanc.

Para finalizar, la joven afirmó: “El resultado fue positivo, estuvimos todas contentas con la investigación y también por el recibimiento que tuvimos en la municipalidad con Irma y con Bibiana que siempre estuvieron dispuestas a ayudarnos en lo que fuera necesario” subrayó.

Este domingo en el multieventos

Los niños de San José y todos sus barrios tendrán una gran fiesta el domingo

Desde las 13 saldrá un transporte gratuito de los barrios. Se servirá la tradicional merienda y habrá múltiples actividades, juegos y un espectáculo musical

El próximo domingo 4 de agosto desde las 14 en el predio multieventos, se realizará la fiesta del día del niño organizado por la coordinación de Desarrollo y Políticas Sociales de la municipalidad de San José y distintas área de la comuna.

Habrá juegos, inflables y entretenimientos para chicos y grandes. Además como cada año se servirá el tradicional chocolate con facturas. Habrá animación durante toda la tarde y el cierre será con un espectáculo musical.

Colectivos gratis

Colectivos gratis saliendo a las 13 y a las 14 desde Hodima, pasando por garitas de Santa Teresita, El Colorado, plaza de El Brillante, SUM de Perucho, barrio San Miguel y Premat. El recorrido continúa por avenida Mitre hasta el predio multieventos.

Con entrada libre y gratuita

Una premiada obra de Gualeguaychú se presentará este sábado en San José

A las 21 se brindará “Lo que no decimos” en la Casa del Bicentenario.

Este sábado 3 de agosto a las 21 horas se presentará en la Casa del Bicentenario de San José, con entrada gratuita, la obra “Lo que no decimos”.

Esta propuesta de la ciudad de Gualeguaychú obtuvo una mención a la mejor actuación en el Encuentro Provincial de Teatro. Es dirigida por Silvio del Valle e interpretada por los actores Gabriela Urdangaray, Mariela Guimera y Mariu Trillo.

Sinopsis

La trama de la obra propone un marco escénico que entrelaza metáfora y símbolos que juegan a dibujar una historia. Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en nudos en la garganta, en insatisfacción, en tristeza. Lo que no decimos no se muere…nos mata.