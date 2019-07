Noticias de San José

Lo confirmó la intendente de San José

Acordado con los gremios se harán pases de empleados municipales a la planta permanente

La mandataria municipal explicó que para cubrir puestos de jubilados de 2018 y los de este año, más otros pases, se llegará a cuarenta empleados que obtendrán su estabilidad laboral

Al tiempo que se definen por estas horas en paritarias los incrementos salariales para los empleados municipales de la ciudad de San José, la intendente Irma Monjo dio a conocer detalles de las reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales, conformada por los departamentos ejecutivo y legislativo y los gremios, para tratar el pase a planta permanente de agentes de la comuna sanjosesina.

En ese sentido, la presidente municipal reveló que mediante este pase de empleados a la estabilidad laboral, no se compromete el erario municipal, porque ya realizan los aportes correspondientes. La intendente recordó que en 2018 no hubo pases a planta, una demanda constante de los sindicatos ATE y COyEM.

“Se ha conformado la Comisión de Relaciones Laborales para considerar el pase a planta, en principio para cubrir los puestos de empleados que se han jubilado hasta el momento y considerar algunos otros más” sostuvo Irma Monjo.

En esa línea, la intendente dio a conocer que “en estos momentos tenemos 168 empleados en planta permanente y 274 contratados, sabemos que por la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones debemos considerar ese pase a planta permanente” afirmó.

Y agregó: “El año pasado por distintas circunstancias no se pudo llevar a cabo ese pase y lo estamos realizando ahora, ha si do un reclamo constante de los dos gremios llevar a cabo esto así que en estos momentos se está elaborando” indicó la intendente de San José.

Ingreso a planta por concurso

Asimismo, Irma Monjo aclaró: “Con esta medida que se hace consensuada, los pases se van a hacer por concurso como siempre, desde nuestra gestión y la anterior de Pablo Canali siempre se hicieron los aportes a los contratados, así que esta medida no va a resentir para nada el erario municipal” reveló.

Para finalizar señaló: “Se pagará si la antigüedad una vez que el empleado pasa a planta permanente, entre los que se jubilaron en el año 2018 y los que se están jubilando este año son alrededor de veinte, y vamos a llegar a un número de cuarenta para tener 200 empleados en planta permanente” aclaró Irma Monjo.

Cabe recordar que la municipalidad de San José cuenta actualmente con un total de 442 empleados de los cuales 168 son de planta permanente, y el resto, contratados.

Deben presentar currículum del 5 al 9 de agosto

La Municipalidad de San José llama a concurso para cubrir el cargo de Juez de Faltas

Entre los requisitos, los postulantes deben ser abogados de profesión, y acreditar 2 años de residencia en la ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de San José llama a Concurso de Antecedentes para cubrir el cargo de Juez/Jueza de Faltas Municipal, conforme lo establecido mediante Ordenanza Nº 18/2001, su modificatoria Ordenanza Nº 29/2018 y el Decreto Reglamentario Nº 151/2019.

Aquellas personas que aspiren a ocupar el cargo vacante deberán reunir las condiciones generales y específicas, conforme a lo establecido por la Ley Nº 10.027 modificada por Ley 10.082 y por el Art. 5º) de la Ordenanza Nº 18/2001, el cual textualmente establece: “REQUISITOS – Para ser Juez de Faltas de la Municipalidad de San José: a) Nacionalidad argentino/a; b) Edad Mínima 25 años de edad; c) Tener al menos dos (2) años de residencia real inmediata anterior en la ciudad de San José; d) Poseer título de Abogado; e) Estar Inscripto en la Matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos; f) Tener una antigüedad en el ejercicio de la profesión de abogado, o en la Magistratura (Juez, Secretario, Fiscal o Defensor), no inferior a dos (2) años…”

Los postulantes deberán presentar curriculum vitae ante la Mesa de Entradas de la Municipalidad de San José, sito en calle Centenario Nº 1098 de dicha ciudad, desde el día 05 de Agosto del corriente año y hasta el día 09 de Agosto inclusive, en el horario de 8 a 12 horas, debiendo acompañar copia certificada del Documento Nacional de Identidad y demás antecedentes que se invoquen.

Martes 6 de agosto

Se llevará a cabo en el galpón del multieventos una nueva edición de la feria de las carreras

La jornada se realizará de 10 a 16 horas y participarán con sus diversos stands Universidades, Facultades, Escuelas Normales, Institutos Privados y Cursos de Formación

Con el apoyo del municipio de San José el próximo martes 6 de agosto se llevará a cabo en el galpón cerrado del predio Multieventos una nueva edición de la Feria de las Carreras, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, que se extenderá de 10 a 16 horas, participarán con sus diversos stands Universidades, Facultades, Escuelas Normales, Institutos Privados, Cursos de Formación quienes brindarán toda la información sobre las ofertas académicas para los interesados.

Ciclo de conciertos sanjosesinos

Niños de Federación, Villa Elisa y San José serán parte de un nuevo encuentro coral

El evento será este sábado 27 de julio a las 19 horas con entrada libre y gratuita en la Casa del Bicentenario de San José

El próximo sábado 27 de julio a partir de las 19 horas vuelve a la Casa del Bicentenario una nueva edición del “Ciclo de Conciertos Corales Sanjosesinos”. En esta nueva presentación cantarán el Coro Municipal de Niños de Federación, dirigido por Lucas Salvarrey, el Coro escolar de Niños de Villa Elisa bajo la dirección de Silvia Rocha y el Coro Municipal de niños de San José, a cargo de Macarena Gómez Delgado. La entrada será libre y gratuita.

“Mejor actuación” en el Encuentro Provincial de Teatro

Una obra de Gualeguaychú se presentará en agosto en la Casa del Bicentenario

«Lo que no decimos” es el nombre de la pieza que subirá a escena en San José a las 21, con entrada libre y gratuita.

El sábado 3 de agosto a las 21 horas se presentará en la Casa del Bicentenario de San José, con entrada gratuita, la obra «Lo que no decimos”. Esta propuesta de la ciudad de Gualeguachú obtuvo una mención a la mejor actuación en el Encuentro Provincial de Teatro. Es dirigida por Silvio del Valle e interpretada por los actores Gabriela urdangaray, Mariela Guimera y Mariu Trillo.

Sinopsis

La trama de la obra propone un marco escénico que entrelaza metáfora y símbolos que juegan a dibujar una historia. Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en nudos en la garganta, en insatisfacción, en tristeza. Lo que no decimos no se muere…nos mata.