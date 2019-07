Noticias de San José

Se realizó en la plaza Urquiza

Una multitud participó de la feria de productores de San José

Alrededor de 40 expositores ofrecieron desde productos regionales hasta manualidades. Fue organizado junto a la provincia

En una espléndida jornada de sol San José vivió el domingo una gran feria de productores y emprendedores en la plaza General Urquiza. Desde la mañana comenzó el movimiento con muchísimo público que se acercó al predio que se ubicó en calle Peyret. La actividad se extendió hasta la tardecita, que fue amenizada con música en vivo.

Chacinados, quesos, vinos, cerveza artesanal, mermeladas, hierbas aromáticas, productos de panificación y manualidades fueron algunas de las propuestas que se exhibieron con emprendedores locales pero también de otros puntos de la provincia como Paraná, Villaguay, Colón, San Salvador o Gualeguaychú. La feria itinerante que recorre distintas localidades entrerrianas fue organizada en conjunto por las áreas de bromatología y producción de la provincia con la coordinación de empleo, producción y juventud de la municipalidad.

También se montó un escenario que durante toda la tarde ofreció música con talleres de cultura, Los del Este y Marcio Obispo y Los Desvelados. Visitantes de toda la zona y turistas aprovecharon la feria, en la cual los expositores contaron con muy buenas ventas.

Domingo 21 en el predio multieventos

Preparan el cuarto concurso del pollo al disco en San José

Como cada año además se realizará el gran pollo al disco a beneficio del Hogar de Ancianos La Inmaculada

Un año más, la municipalidad de la ciudad de San José desde el área de turismo, organiza el concurso del pollo al disco y el gran pollo al disco, que por cuarto año consecutivo será a beneficio del Hogar de Ancianos La Inmaculada.

A partir de las 11 de la mañana del domingo 21 de julio comenzará la actividad en el predio multieventos de San José, donde también habrá feria de expositores, tablado artístico, cantina y un espacio para almorzar en el lugar. La entrada será libre y gratuita.

Los interesados en participar del concurso, tanto de San José como de la zona, pueden consultar las bases en la oficina de turismo o en las redes sociales. La coordinadora de turismo, Bibiana Oradini, encabezó una rueda de prensa en el Hogar de Ancianos “La Inmaculada” junto a representantes de la comisión directiva, el chef que hará el gran arroz con pollo y los ganadores de la edición 2018 del concurso.

Juana Larrosa, ganadora del concurso el año pasado junto a Miguel Sampallo, contó: “nosotros el año pasado ganamos con una receta de pollo al yatay, eso nos trae, además de alegría de participar y colaborar con algo que es muy lindo para esta institución, fortalece lo del pollo al disco”

Juana pidió además: “que se animen, es hermoso, si les gusta cocinar, cuando se reúnen quien no hace algo al disco y el pollo es lo primordial”.

Por su parte Miguel Sampallo afirmó: “Cuando empezó el concurso no me animaba a participar o no encontraba con quien, como dijo Juanita invitamos al común de la gente, aquellos que cocinan o los talleres, las peñas que generalmente lo hacemos los varones”.

Preparación a beneficio

Este año el desafío será mayor, ya que se duplicaron las porciones para beneficio del hogar, estará a cargo del Chef Manuel Aguirre. “Este año vamos por más, hicimos 600 porciones el año pasado ahora haremos el doble, con las mismas ganas, cocineros de la zona se sumarán para ayudar” comentó.

También agregó: “Se anexarán discos más grandes aportados por Insa, se hará por separado el arroz en dos planchas grandes, y el pollo en tres discos”.

Las tarjetas para colaborar con el hogar adquiriendo porciones de arroz con pollo valen $100, y pueden adquirirse en el mismo hogar o en la oficina de turismo de San José.

Todos los ingredientes, desde el pollo hasta el arroz, fueron donados por las empresas Noelma SA, Arroz Don Marcos de San Salvador y Arroz Los Dos Hermanos de Concordia.

Gabriel Truffa asistió a la CARU

San José participó de un seminario y de la reunión del Comité Hidrovía

El viernes tuvo lugar la jornada donde se analizó la situación actual de la cuenca fluvial y se dio continuidad a la agenda de trabajo

El viceintendente Gabriel Truffa participó el pasado viernes en la sede de la CARU del seminario “Situación actual y desafíos para el desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay”, organizado por la presidencia de la Cámara de Representantes y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

“Allí también participé, como lo hace nuestro municipio desde hace muchos años, de una reunión del Consejo Ejecutivo ampliado del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay” señaló Truffa. El viceintendente explicó además que el encuentro fue propicio “para dar continuidad a la agenda de trabajo, en particular en relación a la integración de nuevos integrantes del Comité (Municipios de Brasil) y también de nuevas propuestas de proyectos en referencia a la conservación y desarrollo regional en conjunto de los tres países que forman parte de toda la cuenca de nuestro Río Uruguay” reveló.

Hubo numerosas propuestas gratuitas

Cultura cerró la primera semana con una nutrida agenda de vacaciones

En la segunda semana seguirán los talleres y espectáculos para toda la familia en la Casa del Bicentenario de San José

Con un taller de juegos teatrales y la obra de títeres “La Aventura Pirata” culminó la primera semana de la agenda de vacaciones de invierno que la coordinación municipal de Cultura de San José organizó en la Casa del Bicentenario. Con espectáculos y talleres gratuitos, el sábado se vivió una tarde a sala repleta, mientras que se prepara la segunda semana que continuará con variadas propuestas para chicos y grandes.

Martes 16

Taller musical: 16.00 Hs de 6 a 9 años, tallerista Jona Rojas.

Cine infantil: 17.00 Hs “Zootopía” Punto Cine (Programa de Turismo y Cultura Provincial).

Miércoles 17

Taller de merienda saludable: 16.00 Hs.

Teatro Infantil Saludable 17.00 Hs (Programa Municipal Saludable).

Jueves 18

Teatro Infantil 17.00 Hs “Mequetrefes” (Programa de Turismo y Cultura Provincial).

Sábado 20

Clown 17.00 “Las Acartonadas Aventuras de Lita y Jengibre” grupo Sacudón Cachengue.