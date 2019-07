Luego de tres promotoras, esta semana inauguran la cuarta



Desde el comando de campaña del Frente de Todos —integrado por agrupaciones políticas, sindicatos y diversas organizaciones sociales— que funciona en el Partido Justicialista uruguayense, informaron que el viernes, 19 de julio se produjo la inauguración de la tercera promotora del espacio.

Recordamos que la primera promotora se abrió el viernes 12 de julio en Bv. Yrigoyen 1606, con la presencia de los candidatos a legisladores nacionales Marcelo Casaretto y Blanca Osuna; la segunda fue el miércoles 17 —en 9 de Julio 1400— de la que participaron Belén Mérida, los candidatos Edgardo Kueider y Stefanía Cora, el presidente del Justicialismo local, Mario Carballo, el presidente municipal, José Lauritto, el intendente electo, Martín Oliva, el Senador provincial electo, Horacio Amavet, el Diputado provincial Marcelo Bisogni, referentes políticos y gremiales de la ciudad, del Departamento Uruguay y de la provincia.

En este acto, Martín Oliva expresó: “Carillo decía que no podía haber política sanitaria sin política social. Hoy, atravesamos enormes dificultades sanitarias. La Salud es uno de los más nobles de nuestros derechos, y fueron avasallados en el último tiempo. No tenemos vacunas, no tenemos insumos, sacaron todos los programas sanitarios, desaparecieron. En este tiempo, el gobierno nacional se encargó de destruirlo pero, en nuestra ciudad y provincia, cuidamos a nuestros chicos, cuidamos a nuestros adultos, cuidamos a nuestros adultos mayores. Hacemos honor a lo dicho por Carrillo. Porque tenemos sensibilidad social y ellos —evidentemente— no la tienen”.

“Es por eso que les pido, salgamos a las calles y expliquemos a nuestros vecinos qué es lo que está en juego en estas elecciones. Salgamos juntos, puerta a puerta, explicando estos dos modelos. Salgamos todos a recuperar el gobierno nacional, de la mano de la fórmula Fernández – Fernández, para devolver la esperanza a nuestra gente”, finalizó.

La tercera inauguración tuvo lugar en el local ubicado en calle Artigas N° 470 de nuestra ciudad, el cual se vio desbordado de militancia y generó que más de un centenar de militantes debieran escuchar desde la calle.

Oscar Noir, el anfitrión de la noche, sostuvo: “Tenemos que mirar con mucha atención la propuesta de nuestra fórmula a la presidencia. Es un claro ejemplo de amplitud y generosidad y creo que nosotros, en nuestra ciudad, demostramos lo mismo. Concepción del Uruguay es ejemplo de unidad y responsabilidad en toda la provincia, unidad en la diversidad”.

Por su parte, el Secretario General de la Festram, Mario Barberán, dijo: “Estamos muy preocupados por la falta de oportunidades en educación, salud, deportes, en cultura. Por la pérdida de derechos, por la pérdida de puestos laborales, por el cierre de empresas e industrias. No podemos permitir la reforma laboral que este gobierno pretende implementar. Por eso es que abogo, desde el sector gremial del municipalismo argentino, a trabajar fuertemente para que, a través de Alberto y Cristina, recuperemos el Gobierno Nacional”.

A su turno, el Secretario General de la CGT Regional Uruguay, Adalberto Sosa, manifestó: “Estos momentos que estamos atravesando como país son muy complicados para todos los trabajadores. No se crean que la reforma laboral que plantean es algo simple, aséptica. Ya no disimulan. Significa ser los esclavos del siglo XXI, significa chau vacaciones, chau indemnización, chau obra social”, y agregó: “No digamos más que la CGT es neutral, que los sindicatos son neutrales. La gravedad es tal que los sindicatos, lo tenemos que decir, fueron, son y serán peronistas. Tenemos que salir a militar, porque donde pisa el peronismo, no crece más Cambiemos”.

Y para finalizar, Lauritto expresó: “Creo que en Concepción del Uruguay hemos ganado todos, porque fuimos capaces de entender el momento y recuperar identidades. Tenemos que sentir orgullo de haber reunido al peronismo, aun en las diferencias. Sentir orgullo de pertenecer. Orgullo de saber que, en el departamento Uruguay y en Concepción del Uruguay propusimos siete intendentes y los siete ganaron”.