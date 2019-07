Los campeonatos de CE 850

El próximo 20 y 21 de Julio Competición Especial 850 cumplirá con la 5ta fecha de su campeonato pactado a 9 jornadas de competencia.

Aquí un repaso de cómo quedan las tablas de posiciones cumplida la cuarta fecha.

Procar 1100 – Cabandié encontró la diferencia.

Con un solo punto de diferencia llegaba liderando el torneo Diego Cabandié. Un sábado para el olvido, con demasiados problemas hacía peligrar la cima del campeonato. Finalmente el domingo logró una buena posición de clasificación y llevarse la intensa carrera final a través de un artero sobrepaso en pelea con Gabriel Alfaro. Por su parte Marcos Acosta, segundo en el torneo, vió fugadas las chances de pelea por un despiste en la curva cero que lo depositó contra el paredón en plena serie.

Copa Seniors

Son dos los protagonistas que vienen en lucha directa, alternando los triunfos: Alfredo Mosser y Carlos Barreto. Este último se adjudicó la cuarta fecha donde también logró el tercer puesto de la general. logrando importantes puntos en la pelea por la cima del torneo. Clase C: Los 88 del 88

El piloto de Colonia Mabragaña, Gastón Dubois repitió victoria en una divisional que tiene una actualidad muy peleada.. 88 son los tantos que le valieron A Dubois para mantenerse en lo alto del torneo. Daniel Salvetti, llega a la segunda ubicación y ya comienza a pensar en obtener el triunfo, limitante para poder ser campeón. En tanto que el vigente uno de la categoría, Esteban Benitez pierde terreno cayendo al tercer puesto de la general.

Procar 1100

P ant Pos N° Piloto TOTAL Localidad

1 1 21 Diego Cabandié 84 C. Del Uruguay

2 2 2 Marcos Acosta 71 C. Del Uruguay

3 3 30 Cristian Conte 56 C. Del Uruguay

4 4 9 Daniel Fleitas 45 C. Del Uruguay

7 5 7 Gabriel Alfaro 44 Basavilvaso

10 6 73 Carlos Barreto 30 C. Del Uruguay

5 7 16 Maximiliano Rougier 29 C. Del Uruguay

6 8 90 Alfredo Mosser 24 C. Del Uruguay

8 8 40 Octavio Mardon 24 C. Del Uruguay

8 10 11 Fabián Conte 18 C. Del Uruguay

13 11 44 Armando Cleppe 15 Colonia Elía

12 52 Elola Oscar 10 C. Del Uruguay

11 13 181 Rodriguez Rubén 9 C. Del Uruguay

11 13 12 Facundo Aranda 9 C. Del Uruguay

15 15 27 Leandro Perovich 7 Urdinarrain

14 16 19 Humberto Odiard 3 San José

15 17 13 Jorge Alem 0 C. Del Uruguay

Copa Seniors Procar 1100

P ant Pos N° Piloto TOTAL Localidad

2 1 73 Carlos Barreto 80 C. Del Uruguay

1 2 90 Alfredo Mosser 72 C. Del Uruguay

3 3 11 Fabián Conte 50 C. Del Uruguay

6 4 44 Armando Cleppe 32 Colonia Elía

4 5 181 Rubén Rodriguez 20 C. Del Uruguay

5 6 19 Humberto Odiard 18 San José

7 7 13 Jorge Alem 3 C. Del Uruguay

Clase C

P ant Pos N° Piloto Total Localidad Marca/Mod

1 1 88 Gaston Dubois 88 Col. Mabragaña Chevrolet – Celta

3 2 10 Daniel Salvetti 70 Paraná VW – GOL

2 3 1 Esteban Benitez 65 Colón VW – GOL

4 4 99 Franco Bonasegla 61 C. Del Uruguay Fiat – Uno

6 5 15 Axel Boujón 46 C. Del Uruguay VW – GOL

5 6 5 Juan Alliaud 45 San José Fiat – Uno

9 7 24 Amilcar Sigot 34 Villa Elisa VW – GOL

11 8 4 Nicolás Stur 23 C. Del Uruguay Ford – Escort

7 9 22 Andrés Diaz 21 Villaguay VW – GOL

8 10 38 Martín Benedetti 20 Gualeguay VW – GOL

9 11 49 Carlos Iglesias 18 Nogoyá VW – GOL

12 12 54 Alcides Francia 13 C. Del Uruguay VW – GOL

15 12 8 Dobler Alexis 13 C. Del Uruguay VW – GOL

17 13 93 Matías Baccón 12 C. Del Uruguay Fiat – 147

17 13 9 Claudio Enriquez 12 C. Del Uruguay Chevrolet – Corsa

13 15 45 Federico Colombo 11 C. Del Uruguay VW – GOL

14 16 95 Sergio Sanchez 10 Colón VW – GOL

16 16 21 Máximo Frare 10 Gualeguay VW – GOL

17 18 40 Silvio Hornus 3 Urdinarrain Fiat – 128

18 41 Nestor Ruiz 3 Gualeguay Fiat – 128

20 6 Claudio Mariani 2 Villaguay VW – GOL

20 27 Juan García 2 Villaguay VW – GOL G1

20 22 14 Lucas Burna 1 Federación VW – Senda

21 23 100 Juan Manuel Vacalluzo 0 C. Del Uruguay VW – GOL

21 23 85 Valentín Osengar 0 Concordia VW – GOL

23 155 José Orellana 0 Concordia Fiat – 147

23 51 Sebastián Elola 0 C. Del Uruguay VW – GOL

Andrés Fleitas – Prensa CE 850