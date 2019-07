Lauritto participó de importante jornada de capacitación para delegados de base

El presidente municipal José Eduardo Lauritto, acompañado del presidente del Concejo Deliberante e intendente electo, Martín Oliva, participó este viernes de la Jornada de Capacitación para Delegados de Base, desarrollada en la sede de la Unión Obrera Molinera de Concepción del Uruguay y que contó con la presencia del Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Entre Ríos, Fernando Quinodoz.

El titular de la Delegación Uruguay de la Secretaría de Trabajo, Héctor Flaco Acosta dio la bienvenida del encuentro que superó ampliamente las expectativas, ya que más de un centenar de delegados de trabajadores de la ciudad se hicieron presentes y desbordó la capacidad del lugar. “Agradecemos a todos por estar presentes, porque no son tiempos sencillos los que nos tocan vivir a los trabajadores y a sus representantes, y lo mejor que podemos hacer es prepararnos y capacitarnos para estar a la altura”.

A su turno, Lauritto felicitó a Acosta y su equipo por la idea de la capacitación, pero fundamentalmente porque “cuando un trabajador tiene un problema, encuentra las puertas abiertas de la Secretaría, y eso tiene que ver con un compromiso con el trabajador y un compromiso con el compañero que tiene un problema”.

El rol del gremio

Luego, el Intendente destacó el rol fundamental que las organizaciones sindicales adquieren en la actualidad, a partir de los desafíos y la complejidad que presenta el siglo XXI. “La defensa del trabajo y de los trabajadores representa el motivo esencial de creación de los gremios, ahora es tiempo de intervenir con decisión en las políticas públicas. Ese es el tiempo que viene”, dijo.

Sostuvo que en esta primera etapa del siglo “vivir es un problema”, y a modo de ejemplo ilustró el gravísimo problema de las migraciones al que se asiste, donde “tanta gente ni siquiera puede elegir un lugar para vivir”

En tal sentido, abogó por la importancia del trabajo registrado e informó que la actual administración municipal impulsa la elaboración de un registro de trabajadores en blanco, que incluirá a empleados que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado. Dicho trabajo es elaborado por la delegación que conduce Acosta.

También recordó los orígenes de la actual Universidad Tecnológica Nacional, que tuviera como primer rector a un destacado dirigente gremial, Cecilio Conditi, y que –entre sus mandatos fundacionales- establecía horarios de clases adecuadas para el alumno-trabajador. “La verdad es que a mi no me gusta que la facultad local haya quebrado ese mandato fundacional en estos tiempos, en que los horarios los ponen los docentes y no los alumnos”, expresó el intendente.

Derechos fundamentales

Martín Oliva también felicitó la iniciativa de capacitarse y formarse de quienes tienen la responsabilidad de representar a sus compañeros. “El trabajo y el trabajador son fundamentales para toda gestión de gobierno y por eso al igual que lo hicimos desde el Concejo, lo haremos desde diciembre en la intendencia, defendiendo los derechos de los trabajadores”, señaló y destacó que su lista de concejales estaba encabezada por un sindicalista “eso es un honor para mi”, aseguró.

Finalmente, Quinodoz inauguró las jornadas que contó con disertaciones y talleres con la participación de destacados panelistas y especialistas, señalando que “la formación de dirigentes y delegados está dentro de las prioridades de la Secretaría de Trabajo, por eso felicito a Concepción del Uruguay y a todo el departamento por esta convocatoria y por ser parte de la defensa de uno de los derechos más importantes que tiene una persona, que es el trabajo”.

La Jornada de capacitación, que concluía hacia el mediodía, contó con la organización conjunta de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, la CGT y del Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU).