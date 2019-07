La Trasnochada, Me caigo y me levanto y Manso Guachazo en el escenario

Con marcada expectativa se aguarda para el próximo sábado 27 de julio la presentación de “La Trasnochada”, en el marco de una gran noche de murgas que incluye a las uruguayenses “Me caigo y me levanto y “Manso Guachazo”. Desde las 21, en el salón auditorio municipal “Carlos María Scelzi”, la entrada es libre al público, no obstante las agrupaciones locales que integran la cartelera tienen a la venta un bono contribución a un valor de $200.

“La Trasnochada” es la actual campeona del carnaval uruguayo, coronación que obtuvo con el espectáculo denominado “La Ciudad de la Transa”, de unánime reconocimiento entre los jurados y el público.

Nacida en el año 2004 como un conjunto de parodistas, llamada “Gurrumines”, tres años después comenzaría a incursionar como murga, en el Festival de Murga Joven. En el año 2009 realizó su primera presentación en el carnaval mayor y en el 2012 ganó su primer premio en el concurso oficial del carnaval, con el trabajo “El fin de los principios”.

Argumento

“La ciudad de la transa”, cuenta la historia de un grupo de vecinos que se va del barrio para construir una nueva sociedad, a partir de la basura y de desechos reciclados. El guión, en tono de crítica social, habla sobre la cotidianeidad y de los valores que se pierden, invitando al espectador a repensar la forma en que se percibe la existencia.

Independientemente del valor que contiene mensaje, el espectáculo obtuvo encendidos elogios, en la vecina orilla, por el sobresaliente nivel interpretativo.

Día y Horario

La programación –prevista para el próximo sábado- dará comienzo a las 21, con la actuación de las murgas uruguayenses –Me caigo y me levanto y Manso guachazo-, e inmediatamente subirá al escenario “La Trasnochada”.

La entrada es libre al público, no obstante las agrupaciones locales que integran la cartelera tienen a la venta un bono contribución a un valor de $200, que se puede conseguir con sus integrantes y lo recaudado será para la murga Me caigo y me levanto y la fundación Micaela García. También se pueden adquirir en la Dirección de Cultura en calle Galarza 712 – planta alta, de lunes a viernes de 8 a 12,30 y de 16,30 a 18 horas.

Cierre del ciclo

2019 ha sido importante para el movimiento murguero en Concepción del Uruguay, originado en la adhesión que el carnaval uruguayo, como cabal expresión cultural, ha alcanzado aquí.

Es así, que además de la intensa actividad de las agrupaciones uruguayenses, la ciudad tuvo oportunidad de recibir a “Falta y Resto”, otra de las notables murgas montevideanas, que brindaran un recordado espectáculo, en esa ocasión, junto a Los Puntales p’ la tardanza.

Es por ello que la Dirección Municipal de Cultura aspira a darle un significativo cierre de ciclo, el próximo 27 de setiembre, con la llegada –también de la vecina orilla- de “Agarrate Catalina”, en el marco de un gran encuentro de murgas, por cumplirse en el club Rivadavia.