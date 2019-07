La fe de Aylén Ayala

Rocamora perdió el primer punto de los playoffs el pasado martes ante Deportivo Berazategui que se coloca 1-0 arriba. El viernes a las 21:00hs se disputará el segundo partido de la serie en el Paccagnella donde las Rojas deberán ganar para forzar un tercer juego. El Ala Pívot Aylén Ayala habló de lo que fue el gran juego ante el aurinegro y de lo viene.

Rocamora es un equipo impredecible, sorprende a cada momento, parece no tener techo y demuestran vivir para el básquet con corazón y alma. Las Rojas salieron a la cancha con un equipo corto, pero aún así Laura González preparó un juego casi perfecto. La derrota duele, claro, porque queda esa sensación de que se nos escapó, pero sin guardarse nada. Una de las destacadas de la noche fue Aylén, haciendo el trabajo desde donde le toca, nos habla de la sensación del juego y lo personal: “La verdad que fue un buen juego nuestro, un partido muy parejo. Nos preparamos en la semana para afrontarlo de la mejor manera posible, faltó muy poquito para llevarnos la victoria. Creo que hicimos un buen trabajo en equipo, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, porque más allá de las ausencias que tuvimos, salimos con muchas ganas a buscar el partido. Me sentí muy bien, siempre trato de dar desde lo que voy aprendiendo y desde el lugar donde me toque estar. Esta vez lo pude hacer con más minutos en cancha y poder aportar para el equipo”.

El viernes será el partido clave para las aspiraciones de las Rojas que tendrán que ganar el juego para forzar un tercer partido y definir el sábado nuevamente en el Paccagnella: “El viernes no hay que guardarse nada, hay que dejar todo, estar concentradas y conectadas desde el minuto cero. Y también tenemos que aprovechar el estar en nuestra cancha y con el apoyo de nuestra gente, por eso invitamos a todos a que nos vengan a alentar”. Manifestó Aylén Ayala.