Juicio por jurado: Los vocales Chaia y Martínez explicaron lo que se viene para el 2020

Pablo Bianchi/Redacción de 03442

Días pasados, al abrir las jornadas de Juicio por Jurados en los Tribunales de Paraná, el gobernador, Gustavo Bordet, dijo que remitiría a la Legislatura entrerriana de ley de Juicio por Jurados, y abogó para que la normativa tenga el más amplio consenso.

“Para que los ciudadanos puedan tener intervención en procesos que resultan clave para poder, a través de su decisión, tomar determinaciones. Desde el Poder Ejecutivo propiciamos y auspiciamos la posibilidad de que exista un marco legislativo que ponga a Entre Ríos en igualdad de las provincias argentinas que ya tienen esta institución”, dijo en ese oportunidad el mandatario provincial.

La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos logró un apoyo determinante con la celebración de las “Jornadas de Juicio por Jurados, la concreción del programa constitucional”, realizadas en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia los días 26 y 27 de junio.

La actividad logró reunir a las máximas autoridades de todos los poderes de la provincia: el gobernador Gustavo Bordet, los ministros del STJ, el Procurador General y el Defensor General y legisladores de distintos partidos de ambas Cámaras. También participaron las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, del Colegio de Abogados provincial y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. La conclusión fue unánime: llegó la hora de establecer el juicio por jurados en Entre Ríos.

En dialogo con camaristas de Concepción del Uruguay

Con la inminente llegada de estos cambios, 03442 vio propicio dialogar con referentes de la justicia de Concepción del Uruguay, por lo que concurrió a la Cámara Penal, donde entrevistó brevemente a los doctores Rubén Chaia y Mariano Martínez.

Los vocales de La Histórica se mostraron entusiasmados con la implementación de Juicio por Jurado y la participación del pueblo, pero consideran que la implementación demandará no solo considerables inversiones, sino además capacitación del personal judicial y los nuevos actores.

El doctor Chaia dijo claramente que el “Juicio por Jurado, está establecido por la Constitución Nacional y la de la Provincia y ahora se presentó un proyecto que en principio sería para delitos con condenas de 20 años en adelante, discutiéndose si sería obligatorio u optativo. En principio sería obligatorio para los más de 20 años de pena”.

“La conformación del Jurado sería popular, es decir solamente ciudadanos conformado por 12 titulares y 4 suplentes. Estos surgirán de un padrón que saldrá por sorteo en la Lotería de Entre Ríos, de acuerdo a la condiciones que se necesiten, se depurará el padrón de la ciudad, de donde surgirán las personas aptas para esa función, de las cuales se sortearán 36 para cada juicio y de esos 36, se hará una audiencia de selección, donde las dos partes tratarán de excluir a quienes consideren y quedarán así los 16 mencionados”, explicó el vocal.

Respecto a la participación de estos vecinos, el doctor Martínez señaló que “Todos intervendrían en la audiencia, pero los cuatro suplentes solo podrán hacerlo en caso de que algunos de los titulares sufra alguna indisposición, recibiendo instrucción previa. Los que deciden, serán los que en principio deban hacerlo por unanimidad, lo que serían 12 votos para condenar o 12 para absolver. Este tipo de condena, en la cual se dice si el acusado es culpable o inocente, no será fundada ya que el Jurado no dará los motivos por los cuales se llega al veredicto, la cual no tiene previsto un recurso en caso de absolución. El debate contará con un juez técnico sorteado por la Cámara, que dirigirá el debate y la selección del Jurado”.

Por el caso de que el jurado considere al acusado culpable, señalaron que se contempla una nueva audiencia para establecer cuál es el monto de pena a aplicar, en caso de ser una pena divisible, si fuera una pena perpetua eso no tendrá lugar.

En este tipo de juicio, la Defensa puede recurrir todo lo relacionado al procedimiento por el cual se llegó al veredicto y el monto de la pena, pero no los fundamentos salvo que considere que fue arbitraria y con desconocimiento de la prueba del proceso.

Los vocales confirmaron además que los juicio que se desarrollan en la actualidad, continuarán para delitos con penas menores a los 20 años y existe la posibilidad de que quede el juicio abreviado también para los delitos que prevén el Juicio por Jurados.

El doctor Chaia, señaló que para ser Jurado se deben reunir los requisitos de “Ser argentino mayor de edad comprendida entre los 18 años y los 75, tener al menos dos años de ciudadanía, saber hablar y entender plenamente el idioma nacional, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos, domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a un año en el departamento de la circunscripción judicial respectiva del lugar del hecho. Los que no pueden ser jurados son aquellos con cargos políticos o públicos en general, integrantes de fuerzas armadas y seguridad en actividad, quienes tengan cargos en partidos políticos o sindicatos y todos aquellos que tengan títulos universitarios con disciplinas jurídicas de medicina legal o relacionadas con la actividad judicial, así como docentes que den materias a fines a cuestiones jurídicas”.

“Para llegar a un Juicio por Jurado hay muchos pasos previos como ser la investigación adecuada, una audiencia de admisión de evidencias que será muy fuerte, donde se controla mucho más porque esta irá directamente a personas que no tienen conocimiento técnico. No sabemos qué grado de aceptación popular existe, pero en términos generales se dice que la gente quiere participar y que va a servir para abrir la justicia a la Sociedad. Vemos la decisión política de implementar este sistema y nosotros vamos a acompañar y será un desafío a asumir poniendo el mejor de los esfuerzos para que esto sea exitoso”, dijo Chaia.

Finalizando el doctor Mariano Martínez dijo que desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se están adoptando todas las medidas para que en lo que hace a estructura y logística de funcionamiento, estén los fondos necesarios para que esto a más tardar el año próximo esté en funcionamiento, ya que hacer un juicio de estas características implican mayores gastos que un juicio común, pero en principio esto estaría garantizado. Seguramente habrá que acondicionar salas o espacios y en esto se trabajará en este tiempo, ya sea capacitación del personal y jueces que deberán adecuarse a trabajar con gente que no tiene conocimientos de derecho, así como obras de infraestructura”.