Gustavo Bastian, intendente electo de San José: “pudimos romper con eso de que sin plata no se podía hacer política”

El Frente Ciudadano es el espacio encabezado por Gustavo Bastian y Marisa Follonier que en las elecciones de junio pasadas marcó un antes y un después en la forma de construir política y llevar adelante una campaña en la localidad entrerriana de San José. Tras dos gestiones vecinalistas, el peronismo ganó la Intendencia y pondrá en funciones en diciembre de este año, a un joven de 34 años. Historia y legado, recambio generacional, militancia joven, mística, confianza y objetivos claros, fueron algunos de los puntos que señaló Bastian como fundamentales para ganar las elecciones.

En diálogo, el Intendente electo hizo referencia a las elecciones nacionales, habló del vínculo con provincia y los proyectos que se avecinan para San José, contó su experiencia en campaña dentro del Frente y remarcó la importancia de formación política para los militantes y las nuevas generaciones.

A pocas semanas de las Paso nacionales se habla de una tendencia hacia la polarización. ¿Cómo imaginas el escenario electoral en el último mes de campaña?

Lo que se va a decidir en las próximas elecciones nacionales no es solamente un Presidente, está en juego un modelo de país. Hay uno que es el que estamos viviendo y lo encabeza el Presidente Mauricio Macri y todos los días nos desayunamos con noticias que empobrecen a los ciudadanos y favorecen solamente a la timba financiera y a un grupo reducido de apellidos y funcionarios que están de los dos lados del mostrador. Creo que este modelo va en prejuicio y decadencia de nuestra sociedad. Del otro lado está el modelo nacional y popular que encabeza la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández y tiende a la industrialización, el desarrollo, la tecnología. A ir hacia adelante con políticas públicas que pueden contener a los 42 millones de argentinos y que piensa además en un país federal, realizado, donde el consumo interno como motor de nuestra economía. Está muy claro lo que se va a discutir en estas elecciones y es esa la razón por la que se han polarizado tanto las elecciones.

Este último mes de campaña me imagino un escenario donde los medios de comunicación están jugando un papel predominante, están constantemente editorializando a favor del oficialismo y esto se debe a sus intereses económicos y los beneficios que tienen con este gobierno; por eso frente a este panorama tenemos por delante una campaña intensa. Además, si nuestro margen de diferencia después de las Paso, es con los resultados esperados y la distancia que queda entre Alberto y Macri es mucha, esa campaña que están haciendo se va a profundizar desde los medios y la mala información, las noticias falsas y la judicialización de la política también va a empezar a tomar mayor protagonismo. Sabemos que la pata judicial está jugando un papel importante en la campaña porque todas estas causas que se han ido armando fueron generadas para perjudicar no solamente a Cristina sino a la mayoría de los funcionarios del gobierno anterior.

¿Por qué crees que estas elecciones son importantes?

Se están discutiendo dos modelos de país, no podemos como argentinos soportar cuatro años más de esta forma de gobernar que vienen llevando Mauricio Macri. Ver la deuda que han contraído en los últimos años es entristecedor, no va a ser fácil salir y al gobierno que le toque llevar adelante la gestión sabe los condicionamientos y los requisitos que han sido impuestos no solo por el FMI sino también por los créditos privados que se tomaron.

¿Cómo se está trabajando en San José? ¿Se materializó la unidad?

Hemos estado reunidos con los compañeros de todas las agrupaciones y diferentes actores sociales que tiene nuestra ciudad. Logramos una mesa de trabajo donde entendimos que más allá de algunas diferencias políticas existentes o diferencias conceptuales de ver la política, tenemos claro el objetivo: tiene que ganar Alberto Fernández el 11 de agosto y el 27 de octubre porque en nuestra ciudad estamos sufriendo el día a día. La gente no está pudiendo pagar sus facturas de luz, de gas, muchos no pueden acceder a las necesidades básicas como un plato de comida y como sanjosesinos tenemos la responsabilidad de sentarnos en una mesa a plantear estrategias de campaña para llevar a los vecinos y que en las próximas elecciones pueda volver esa tranquilidad y esa previsibilidad que teníamos en térmicos económicos y sociales.

Lograron una victoria histórica para el peronismo sanjosesino, ¿a qué se lo adjudicas?

Creo que hicimos una excelente campaña, trabajamos con compañeros y compañeras del Frente Ciudadano que se pusieron la militancia al hombro. Pudimos romper ese estatus quo de que sin plata no se podía hacer política. Nosotros hemos hecho una campaña con casi nada de recursos, golpeamos todas las puertas de las casas para llevar nuestras propuestas a los vecinos.

En nuestra campaña hubo mucha mística, mucha militancia, pero sobre todas las cosas estábamos convencidos de lo que queríamos. Estamos convencidos de que San José necesita desarrollo y crecimiento y esto va de la mano no solo dela gestión municipal sino también la provincial que durante todo este tiempo de transitar años de vecinalismo han hecho que el municipio se aleje de la provincia. Frente a esto estoy seguro de que va a ser un gran presente para nuestra ciudad porque vamos a poder trabajar en conjunto con provincia y también después de las elecciones nacionales lo vamos a hacer con nación y esto será muy bueno para nuestra ciudad.

¿En dónde pondrá el acento tu gestión?

Voy a crear dos secretarías nuevas. Una es salud y Bienestar Social y la otra es Educación, Cultura y Turismo. Creo con la primera que darle entidad a un problema como el que tenemos en la ciudad y es la salud, es parte de empezar a generar políticas públicas sanitarias que piensen en la prevención, la información, la atención primaria, que trabajen articuladamente con nuestro hospital, y que gestionen los recursos para que todas las personas estén cubiertas en salud y puedan contar con los beneficios que hoy lamentablemente no existen.

Queremos hacer foco en la obra pública, sabemos que el contexto económico puede llegar a condicionarnos un poco, pero estamos seguros de que se puede ir generando y a la vez esto crea directamente puestos de trabajo, se pueden crear convenios con cooperativas, monotributistas y aportar a ese círculo que hoy está parado, y es la economía local y el consumo interno.

¿Cómo es la relación con el gobierno provincial? ¡Están trabajando en conjunto ya?

La relación con provincia es buena, después de las elecciones he mantenido mucho diálogo con el Gobernador, la Vice Gobernadora y todos los funcionarios. Encontramos las puertas abiertas de la provincia para poder sentarnos a charlar con todos los secretarios y los ministros sobre los proyectos que tengo en carpeta para ejecutar después del 10 de diciembre y me han puesto a disposición todos los equipos de trabajo para llevar adelante los planes para San José. Esto es muy auspicioso para nuestra ciudad.

Dicen que es tiempo de construir nuevos liderazgos y ciudadanías, ¿cómo te imaginas los nuevos tiempos de construcción política?

Si hay algo que me ha pasado como militante es pedir que haya discusión política, que exista formación y darle la posibilidad de estar en gestión a esa formación de cuadros. Hay una necesidad imperiosa en toda la provincia, y no solo en San José, de que las nuevas generaciones empiecen a formar parte de los gobiernos, los lugares están, hay que ocuparlos no hay que tenerles miedo y es desde ahí desde donde vamos a empezar a hacer las transformaciones y los cambios que nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país necesita

Tenemos una responsabilidad muy grande como la Intendencia peronista más grande del Departamento y es un camino para trazar redes de trabajo con otros compañeros y compañeras de otras localidades con el objetivo de construir una nueva generación política que permita rediscutir y repensar no solo la política partidaria, sino todos los espacios políticos y de poder existentes.