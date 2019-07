Femicidio de Villa Elisa: Se conocieron novedades sobre el crimen y detuvieron al es esposo

En horas de la mañana de este jueves, surgieron novedades respecto al femicidio que sacudió a la comunidad de Villa Elisa, en el departamento Colón.

Uno de los datos confirmados fue la existencia de marcas de violencia en el cuerpo de la víctima y otra que la mujer fue estrangulada.

Respecto al ex esposo, fuentes judiciales señalaron a 03442 que se dispuso finalmente la detención de este que además fue sometido a diferentes pericias físicas al tiempo que se solicitó el traslado a la ciudad de Colón, donde sería formalmente imputado y podría designar abogado defensor.

Otras de las medidas solicitadas por la fiscal Micaela Di Pretoro, fue la realización de allanamientos en el domicilio del ahora acusado, para secuestrar elementos de interés a la causa que sirvan para reafirmar y sostener la postura de la representante del Ministerio Público, por lo que se espera contar con todas las actuaciones y la declaración del sujeto, para luego pedir muy posiblemente la prisión preventiva.

El crimen

Como se informara el crimen de Solange René Herrero de 64 años, fue conocido este miércoles, cuando familiares de la víctima solicitaron a la Policía.

Ingresar a la vivienda de la mujer ubicada en calle Andres Roude 1416, ya que golpeaban a la puerta y no contestaba a los llamados, por lo que se dispuso la intervención de un cerrajero.

Así se halló el cuerpo sin vida en un pequeño comedor, donde no había desorden, pero sí en otro de los ambientes de la pequeña vivienda.

La Policía revisó el interior, constatando que no faltaban elementos de valor y a partir de ese momento se dio la intervención a Investigaciones y Criminalística, con conocimiento de la Fiscalía de Colón en turno.

Respecto a lo actuado hasta ese momento y lo logrado de interés para la Justicia, el comisario mayor Héctor Daniel Páez, jefe de la Departamental Colón, si bien no brindó detalles, destacó el trabajo de su personal y la colaboración de Criminalística de Concepción del Uruguay.

Con directivas de la doctora Di Pretoro, comenzaron las tareas de los investigadores quienes levantaron videos de cámaras de la zona, al tiempo que buscaban testigos, señalándose que surgió así la sospecha sobre el ex marido Jorge Oscar Dussling de la misma edad que la víctima, confirmándose también que no había denuncias previas sobre violencia, pero que la relación tras la separación, no era muy amena.

Conocidos los primeros datos, se dispuso la localización del hombre que había salido de viaja a Buenos Aires con un cargamento de pollo, siendo finalmente interceptado en el control caminero de Brazo Largo, quedando demorado, pero con el correr de las horas y la colaboración del fiscal de Villa Paranacito, desde donde se espera su traslado en las próximas horas.