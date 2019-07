El verdadero cambio Por Juan Martin Garay (*)

En 4 años TODOS los argentinos pasamos de adeudar el 37.46% del Producto Bruto Interno (PBI) a adeudar el 93.39%, porque el PBI se achicó más de 210.000 millones de dólares y la deuda aumentó más de 163.000 millones de dólares.

Este modelo nacional de exclusión no está consolidando en lo más mínimo la justicia social de nuestro pueblo, no está afirmando la independencia económica de nuestra Patria y no está defendiendo la soberanía de la Nación. El mundo de los que excluyen no respeta ni reconoce los Derechos Humanos. Es preocupante la inequitativa distribución actual de la riqueza y de los instrumentos que la crean. Hay una incapacidad de decisión fundamental para la conducción económica del país.

En 2015 el PBI fue de 642.472 millones de dólares y la deuda era de 240.665 millones de dólares. En 2016 el PBI fue de 556.773 millones de dólares y la deuda de 275.446 millones de dólares. En 2017 el PBI fue de 642.721 millones de dólares y la deuda de 320.935 millones de dólares. En 2018 el PBI fue de 520.096 millones de dólares y la deuda de 332.192 millones de dólares. Para este 2019 se estima un PBI de 432.431 millones de dólares con una deuda que ya alcanzó los 403.688 millones de dólares.

No hay nada como un sueño para crear el futuro. ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos?, la esperanza; en el corazón de TODOS vive una esperanza palpitante, que anhela un modelo participativo, donde el poder represente anhelos comunitarios de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política. No dejemos nuestros sueños de lado, son ellos los que nos guiarán a un futuro mejor.

(*) Concejal del Partido Justicialista / Presidente del Bloque de Concejales (PJ/FPV) de Concepción del Uruguay.

Fuentes: Ministerio de Hacienda / Observatorio de la Deuda Externa / Pulso / El Economista