El Rojo en el 3×3

Tras tener dos buenas paradas en Santiago del Estero, Los Rojos intentarán seguir por la buena senda en Corrientes. Habló Galo Impini, nos dió su visión del torneo y contó cómo se preparan para afrontar la cuarta parada.

Galo Impini, jugador U23 de la Liga Argentina, habló sobre la competencia en el 3X3: «La verdad me sentí muy cómodo, pensé que me iba a costar más pero por suerte no fue así y me pude adaptar rápido al estilo de juego que es muy diferente al que estoy acostumbrado».

Impini, que cursa el Profesorado de Educación Física en la Universidad de Concepción, confeso hincha del Rojo y jugador desde las categorías formativas de la institución, también habló sobre la última parada y lo que viene:«Como equipo jugamos muy bien, creo que el último se nos escapó por la gran efectividad que tuvieron ellos. A nosotros tres veces nos salió la pelota de adentro en los primeros minutos, pero bueno, estoy muy contento por los resultados obtenidos en las dos paradas. Ahora trabajamos fuerte para repetir lo anterior».

CUARTA JORNADA – SÁBADO 27 DE JULIO – CORRIENTES

GRUPO A

(REGATAS – AMEGHINO – ROCAMORA – OBRAS)

11.00 hs. Regatas vs Ameghino

11.20 hs. Rocamora vs Obras

12.20 hs. Ameghino vs Obras

12.40 hs. Regatas vs Rocamora

13.40 hs. Rocamora vs Ameghino

14.00 hs. Obras vs Regatas

GRUPO B

(QUIMSA – ATENAS – OLÍMPICO – EQUIPO INVITADO)

11.40 hs. Quimsa vs Atenas

12.00 hs. Olímpico vs Equipo Invitado

13.00 hs. Atenas vs Equipo Invitado