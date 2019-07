El programa “Conectividad Escolar” de CAFESG provee de Internet a 51 escuelas públicas de Concordia

En la mañana del viernes se rubricó formalmente el Convenio entre CAFESG y la Cooperativa Eléctrica de Concordia -en su carácter de proveedor del servicio de Internet de banda ancha y ADSL- que posibilita la continuidad del programa Conectividad Escolar por décimo año consecutivo.

El programa de Conectividad Escolar tiene su comienzo en el año 2009 y lleva como objetivo, dotar de conexión a Internet, asistencia técnica y capacitación, a las escuelas públicas de la ciudad de Concordia.

A través de la Conectividad, los alumnos y docentes de estos establecimientos pueden incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a las actividades educativas: buscar información específica, intercambiar conocimientos con otras instituciones, participar en proyectos colaborativos a través de internet, utilizar contenidos digitales en sus desarrollos curriculares y participar en cursos de capacitación a distancia.

Si bien el programa está en marcha desde el mes de abril de este año, este viernes se formalizó el Convenio con la rúbrica de los presidentes de ambas instituciones, Walter Doronzoro por CAFESG, y César Gotfried por la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Estuvieron presentes además, el coordinador general de CAFESG Roberto Acuña, la secretaria de Desarrollo Regional del mismo organismo, rocío Doronzoro y el secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, Jorge Trentín.

Mediante dicho Convenio CAFESG contrata los servicios de conectividad a internet banda ancha inalámbrico y ADSL destinado a 51 escuelas públicas de la Región de Salto Grande, dentro del área de cobertura de la Cooperativa.

Luego del acto protocolar, Doronzoro manifestó sentir “una gran satisfacción, estas son políticas activas de inclusión, que procuran la equidad entre los que pueden y los que no, y a su vez demuestra que cuando dos instituciones deciden realizar actos conjuntos en pos de un mismo objetivo las cosas son mucho más simples”.

“Este Convenio nos permite hace diez años llegar a miles de chicos y adolescentes de las escuelas públicas de la Región de Salto Grande con el servicio de Internet que le contratamos a la Cooperativa Eléctrica, y que a pesar de la situación por la que atraviesa nuestro organismo, donde los excedentes no llegan en tiempo y forma, nuestro gobernador Gustavo Bordet nos pidió que este tipo de políticas sociales tengan continuidad y así lo estamos haciendo, con la misma impronta que él le da a su gestión de Gobierno en la provincia” finalizó el presidente de CAFESG.

En tanto, César Gotfried señaló: “creemos que esto es muy útil a la comunidad y particularmente a las escuelas donde llegamos, si no fuera por estas dos instituciones estas escuelas no tendrían la posibilidad de tener los servicios que brindamos en sus instalaciones, no solo es útil, sino necesario dado el avance del desarrollo tecnológico en nuestros tiempos”.

Además destacó que “de alguna manera somos dos instituciones prestadoras de servicios, solos quizá no podríamos hacer esto, pero sumados sí, por eso la continuidad del Convenio, creemos que prestamos un buen servicio de Internet tanto a las escuelas como a los asociados y en este último año lo hemos mejorado”.

El Convenio establece que la Cooperativa prestará el servicio de banda ancha y ADSL durante las 24 horas todo el año, permitiendo el acceso a la biblioteca digital de dicha institución, así como el servicio de control de contenidos, restringiendo el acceso a determinadas aplicaciones, exclusivamente a páginas de interés general, cultural y educativas aptas para alumnos de los establecimientos educativos.

CAFESG por su parte abonará por todo concepto un abono mensual de $471,90 por cada servicio, es decir por cada institución escolar.

Las instituciones que también se encuentran involucradas en este programa son el Consejo General de Educación y la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia.