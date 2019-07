El «Frente de Todos» abrió otro local de campaña en Concepción del Uruguay

A 24 días de las elecciones primarias que tendrán lugar el próximo 11 de agosto, la campaña electoral se acelera y el “Frente de Todos”, espacio que impulsa a Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Presidencia de la Nación, suma actividades en Concepción del Uruguay.

En la noche de este miércoles inauguraron un segundo local de campaña donde se concentró la militancia para recibir a los precandidatos a senadores nacionales por Entre Ríos Edgardo Kueider y Estefanía Cora.

La dirigencia en pleno del PJ Uruguay estuvo presente en el acto resaltando el trabajo de unidad llevado adelante en las últimas elecciones.

También viajaron hasta La Histórica referentes de otras ciudades, como Luis Erro, de Gualeguay, el intendente electo de San José, Gustavo Bastián



“Lo que se ha logrado en Uruguay lo pongo de ejemplo en toda la provincia, y es la muestra clara de que el Peronismo unido no puede ser vencido en ningún lado, por eso mismo es uno de los puntos centrales por los que trabajamos en Entre Ríos para lograr el triunfo que lleve a Alberto y Cristina a la Presidencia de la Nación”, destacó Kueider al dirigirse a la multitud congregada en el local de calle 9 de Julio al 1400.

En el mismo sentido se expresó la joven dirigente y precandidata a senadora nacional, Estefanía Cora. “Toda esta militancia no es por otra cosa que para devolverle la dignidad a los argentinos, es pensando en nuestros jóvenes, en nuestros viejos, en todos los laburantes que no llegan a fin de mes, hemos tenido reuniones en Concepción del Uruguay con diferentes organizaciones, y todas coinciden en la necesidad de poner en marcha el país para volver a crecer”, remarcó.



Entre los presentes en la noche de este miércoles estuvieron el intendente electo, Martín Oliva, José Lauritto, Marcelo Bisogni, Horacio Amavet y los precandidatos a intendente de la pasada interna del PJ, Oscar Noir, Ezequiel Valdunciel, Sergio Bertelotti y Belén Mérida, esta última la anfitriona de la noche por ser quien dispuso su local como nueva promotora del Frente de Todos.

Cabe recordar que la semana pasada fue Sergio Bertelotti quien dispuso su local de campaña para iniciar esta serie de inauguraciones que continuará este viernes 19 con la apertura de la tercera promotora en uno de los locales que fuera de Oscar Noir en Artigas 470.