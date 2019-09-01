Debut como visitante para el Lobo
Se sorteó en el Consejo Federal el fixture para el Torneo Federal A, que se jugará en dos zonas de 15 equipos y dejará dos ascensos y cuatro descensos. Gimnasia será visitante en el debut en Formosa ante San Martín, siendo local en la segunda ante Sportivo Las Parejas y tendrá fecha libre en la 11. En la cuarta recibe a Depro y visitra a Juventud Unida en la 14. El torneo comienza el 1 de septiembre.
FIXTURE COMPLETO DE LA ETAPA CLASIFICATORIA
ZONA «A» – ETAPA CLASIFICATORIA
- SP. BELGRANO – LIGA REGIONAL DE FÚTBOL S. FRANCISCO
- SPORTIVO AC – LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL
- UNIÓN SUNCHALES – LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL
- JUVENTUD UNIDA – LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL GUALEGUAYCHÚ
- DE.PRO. – LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL COLON
- GIMNASIA Y ESGRIMA – LIGA DE FÚTBOL DE C. URUGUAY
- DEF. DE BELGRANO – LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL
- DOUGLAS HAIG – LIGA DE FÚTBOL DE PERGAMINO
- ATLÉTICO GUEMES – LIGA SANTIAGUEÑA DE FÚTBOL
- CENTRAL NORTE – LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL
- CRUCERO DEL NORTE – LIGA POSADEÑA DE FÚTBOL
- SAN MARTIN – LIGA FORMOSEÑA DE FÚTBOL
- SARMIENTO – LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL
- CHACO FOR EVER – LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL
- BOCA UNIDOS – LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL
1ra. fecha – 01/09/19
DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER
DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.
AT. GUEMES vs. UNION S.
SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO
SAN MARTIN F. vs. G. Y ESGRIMA
SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: BOCA UNIDOS
2da. fecha – 08/09/19
CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.
G. Y ESGRIMA vs. SPORTIVO AC
SP. BELGRANO vs. AT. GUEMES
UNION S. vs. DE.PRO.
CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG
C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: JUV. UNIDA G.
3ra. fecha – 15/09/19
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.
DOUGLAS HAIG vs. UNION S.
DE.PRO. vs. SP. BELGRANO
AT. GUEMES vs. G. Y ESGRIMA
SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO
SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE
SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.
LIBRE: C. FOR EVER
4ta. fecha – 22/09/19
JUV. UNIDA G. vs. SAN MARTIN F.
CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC
DEF. BELGRANO vs. AT. GUEMES
G. Y ESGRIMA vs. DE.PRO.
SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
UNION S. vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER
LIBRE: SARMIENTO
5ta. fecha – 29/09/19
C. FOR EVER vs. UNION S.
BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA
DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO
AT. GUEMES vs. CTRAL. NORTE
SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.
SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO
LIBRE: CRUCERO DEL N.
6ta. fecha – 06/10/19
SARMIENTO vs. SPORTIVO AC
JUV. UNIDA G. vs. AT. GUEMES
CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.
DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
G. Y ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS
SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER
UNION S. vs. CRUCERO DEL N.
LIBRE: SAN MARTIN F.
7ma. fecha – 13/10/19
CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO
C. FOR EVER vs. G. Y ESGRIMA
BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE
DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.
AT. GUEMES vs. SARMIENTO
SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN F.
LIBRE: UNION S.
8va. fecha – Sábado 19/10/19
SAN MARTIN F. vs. AT. GUEMES
SARMIENTO vs. DE.PRO.
JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG
CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS
DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER
G. Y ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.
SP. BELGRANO vs. UNION S.
LIBRE: SPORTIVO AC
9na. fecha – Jueves 24/10/19
UNION S. vs. G. Y ESGRIMA
CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO
C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO
DE.PRO. vs. SAN MARTIN F.
AT. GUEMES vs. SPORTIVO AC
LIBRE: SP. BELGRANO
10ma. fecha – 03/11/19
SPORTIVO AC vs. DE.PRO.
SAN MARTIN F. vs. DOUGLAS HAIG
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER
CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.
DEF. BELGRANO vs. UNION S.
G. Y ESGRIMA vs. SP. BELGRANO
LIBRE: AT. GUEMES
11ra. fecha – 10/11/19
SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO
UNION S. vs. CTRAL. NORTE
CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.
C. FOR EVER vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN F.
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC
DE.PRO. vs. AT. GUEMES
LIBRE: G. Y ESGRIMA
FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR
12da. fecha – 17/11/19
AT. GUEMES vs. DOUGLAS HAIG
SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTIN F. vs. C. FOR EVER
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.
JUV. UNIDA G. vs. UNION S.
CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO
DEF. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA
LIBRE: DE.PRO.
13ra. fecha – 24/11/19
G. Y ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE
SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
UNION S. vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL N. vs. SAN MARTIN F.
C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC
BOCA UNIDOS vs. AT. GUEMES
DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.
LIBRE: DEF. BELGRANO
14ta. fecha – 01/12/19
DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS
AT. GUEMES vs. C. FOR EVER
SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.
SAN MARTIN F. vs. UNION S.
SARMIENTO vs. SP. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. G. Y ESGRIMA
CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
15ta. fecha – 07/12/19
DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
G. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO
SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.
UNION S. vs. SPORTIVO AC
CRUCERO DEL N. vs. AT. GUEMES
C. FOR EVER vs. DE.PRO.
BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: CTRAL. NORTE