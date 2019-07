Debut como visitante para el Lobo

Se sorteó en el Consejo Federal el fixture para el Torneo Federal A, que se jugará en dos zonas de 15 equipos y dejará dos ascensos y cuatro descensos. Gimnasia será visitante en el debut en Formosa ante San Martín, siendo local en la segunda ante Sportivo Las Parejas y tendrá fecha libre en la 11. En la cuarta recibe a Depro y visitra a Juventud Unida en la 14. El torneo comienza el 1 de septiembre.

FIXTURE COMPLETO DE LA ETAPA CLASIFICATORIA

ZONA «A» – ETAPA CLASIFICATORIA

SP. BELGRANO – LIGA REGIONAL DE FÚTBOL S. FRANCISCO SPORTIVO AC – LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL UNIÓN SUNCHALES – LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL JUVENTUD UNIDA – LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL GUALEGUAYCHÚ DE.PRO. – LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL COLON GIMNASIA Y ESGRIMA – LIGA DE FÚTBOL DE C. URUGUAY DEF. DE BELGRANO – LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL DOUGLAS HAIG – LIGA DE FÚTBOL DE PERGAMINO ATLÉTICO GUEMES – LIGA SANTIAGUEÑA DE FÚTBOL CENTRAL NORTE – LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL CRUCERO DEL NORTE – LIGA POSADEÑA DE FÚTBOL SAN MARTIN – LIGA FORMOSEÑA DE FÚTBOL SARMIENTO – LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL CHACO FOR EVER – LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL BOCA UNIDOS – LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

1ra. fecha – 01/09/19

DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER

DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.

AT. GUEMES vs. UNION S.

SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO

SAN MARTIN F. vs. G. Y ESGRIMA

SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: BOCA UNIDOS

2da. fecha – 08/09/19

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

G. Y ESGRIMA vs. SPORTIVO AC

SP. BELGRANO vs. AT. GUEMES

UNION S. vs. DE.PRO.

CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG

C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: JUV. UNIDA G.

3ra. fecha – 15/09/19

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.

DOUGLAS HAIG vs. UNION S.

DE.PRO. vs. SP. BELGRANO

AT. GUEMES vs. G. Y ESGRIMA

SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO

SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE

SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.

LIBRE: C. FOR EVER

4ta. fecha – 22/09/19

JUV. UNIDA G. vs. SAN MARTIN F.

CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC

DEF. BELGRANO vs. AT. GUEMES

G. Y ESGRIMA vs. DE.PRO.

SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

UNION S. vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER

LIBRE: SARMIENTO

5ta. fecha – 29/09/19

C. FOR EVER vs. UNION S.

BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA

DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO

AT. GUEMES vs. CTRAL. NORTE

SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.

SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO

LIBRE: CRUCERO DEL N.

6ta. fecha – 06/10/19

SARMIENTO vs. SPORTIVO AC

JUV. UNIDA G. vs. AT. GUEMES

CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.

DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

G. Y ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS

SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER

UNION S. vs. CRUCERO DEL N.

LIBRE: SAN MARTIN F.

7ma. fecha – 13/10/19

CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO

C. FOR EVER vs. G. Y ESGRIMA

BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE

DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.

AT. GUEMES vs. SARMIENTO

SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN F.

LIBRE: UNION S.

8va. fecha – Sábado 19/10/19

SAN MARTIN F. vs. AT. GUEMES

SARMIENTO vs. DE.PRO.

JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG

CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS

DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER

G. Y ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.

SP. BELGRANO vs. UNION S.

LIBRE: SPORTIVO AC

9na. fecha – Jueves 24/10/19

UNION S. vs. G. Y ESGRIMA

CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO

C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE

BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.

DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO

DE.PRO. vs. SAN MARTIN F.

AT. GUEMES vs. SPORTIVO AC

LIBRE: SP. BELGRANO



10ma. fecha – 03/11/19

SPORTIVO AC vs. DE.PRO.

SAN MARTIN F. vs. DOUGLAS HAIG

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER

CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.

DEF. BELGRANO vs. UNION S.

G. Y ESGRIMA vs. SP. BELGRANO

LIBRE: AT. GUEMES

11ra. fecha – 10/11/19

SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO

UNION S. vs. CTRAL. NORTE

CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.

C. FOR EVER vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN F.

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC

DE.PRO. vs. AT. GUEMES

LIBRE: G. Y ESGRIMA

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR

12da. fecha – 17/11/19

AT. GUEMES vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS

SAN MARTIN F. vs. C. FOR EVER

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.

JUV. UNIDA G. vs. UNION S.

CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO

DEF. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA

LIBRE: DE.PRO.

13ra. fecha – 24/11/19

G. Y ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE

SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

UNION S. vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL N. vs. SAN MARTIN F.

C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC

BOCA UNIDOS vs. AT. GUEMES

DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.

LIBRE: DEF. BELGRANO

14ta. fecha – 01/12/19

DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS

AT. GUEMES vs. C. FOR EVER

SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.

SAN MARTIN F. vs. UNION S.

SARMIENTO vs. SP. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. G. Y ESGRIMA

CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

15ta. fecha – 07/12/19

DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

G. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO

SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

UNION S. vs. SPORTIVO AC

CRUCERO DEL N. vs. AT. GUEMES

C. FOR EVER vs. DE.PRO.

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: CTRAL. NORTE