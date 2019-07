Comienzan las finales provinciales de los Juegos Deportivos Evita

Se inician este mes las finales provinciales de los Juegos Deportivos Evita 2019, organizadas por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos junto a los municipios.

Esta instancia comienza el 24 de julio en Concordia, mientras que en Concepción del Uruguay se disputará el atletismo femenino y masculino sub 14 y sub 17, del 28 al 30 de agosto. También nuestra ciudad será sede de la disciplina categoría mixta sub 14, sub 16 y sub 18, del 18 al 20 de septiembre. Asimismo, las disciplinas lucha y lucha grecorromana se disputarán el 15 de septiembre.

Una vez superadas las finales provinciales, la instancia nacional se desarrollará del 6 al 11 de octubre en Mar del Plata, mientras que del 10 al 14 de septiembre serán las finales nacionales de Adultos Mayores en Pinamar.

Los Juegos Evita

Comenzaron en 1948 como forma de promover, mediante el deporte, los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto. En 2005, la Secretaría de Cultura de la Nación firmó un convenio con la Secretaría de Deporte para incluir -en el marco de los Juegos Nacionales- disciplinas artísticas y culturales.