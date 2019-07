Claudio Soria: “La diligencia realizada repercutió en numerosos medios de alcance nacional”

Tal como se informara, el pasado lunes Migraciones de Entre Ríos, procedió a deportar al Uruguay a un sujeto que cumplió la mitad de su condena de 6 años y cuatro meses por un caso de violación. La medida fue inusual para la Provincia y eso generó gran repercusión.

Este individuo de nacionalidad uruguaya se encontraba alojado en la UP4, y aceptó de propia voluntad el ser enviado a su país natal, siendo así trasladado hasta la frontera Paysandí Colón por personal de Gendarmería Nacional, donde luego de todos los trámites pertinentes recuperó la libertad.

Se trató de Álvaro Marcelo Montenegro Blanco y tras conocerse su deportación, la noticia se difundió en numerosos medios periodísticos de todo el país, ya que esta fue la primera vez que es realizada directamente por la Delegación Migraciones de Entre Ríos.

Fue así que este miércoles, 03442 dialogó con el titular de Migraciones de la Provincia, Claudio Soria, quien acompañado por el abogado del organismo, doctor Diego Chareun, explicaron detalladamente lo ocurrido y la función que cumple ese organismo en todo el país.

“Como se informara oportunamente, lo ocurrido en Concepción del Uruguay fue una expulsión de la Argentina de un ciudadano uruguayo que fuera condenado por un delito sexual en nuestro país y que cumplía pena en la Unidad Penal Nº 4. Esta es la primera vez que se hace directamente desde la provincia de Entre Ríos y se debió a cuestiones limítrofes, ya que estamos a muy corta distancia del Uruguay. La Provincia ya trabajó en estos expedientes anteriormente, pero la expulsión la hizo o se hace efectiva Capital Federal, salvo en este caso por la naturaleza de la nacionalidad. Si fuera un caso de otro país no limítrofe en el continente u otro lugar del mundo, se haría desde Buenos Aires, ya que se debería hacer vida aérea”, señaló Soria.

Por su parte el doctor Chareun dijo que “La Ley de Migraciones rige en todo lo que tiene que ver con el ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros. Uno de los impedimentos para la permanencia está dado para el caso que el ciudadano extranjero sea condenado penalmente con una pena privativa de la libertad, o sea una pena mayor a los 3 años de prisión, sin importar cuál fue el delito. En el caso que nos referimos, encuadraba, ya que estaba condenado a 6 años y cuatro meses y una vez recibido el oficio del Juzgado notificando la sentencia y la fecha final de la misma, Migraciones tiene permitido que al cumplirse la mitad de la condena, se active la expulsión (extrañamiento) del país. Una vez aprobada por Migraciones la medida se notifica primero al detenido ya que tiene derecho a apelar, pero en este caso el ciudadano quería ser extraditado. Esto lleva a que se active el procedimiento con el Juzgado, el Penal y la Fuerza de seguridad que realiza el traslado. Tras la expulsión la persona tiene un impedimento permanente para no volver al país y esto solo puede ser revertido por el director Nacional de Migraciones. La persona no podrá pasar por ningún paso fronterizo con controles, pero en su país queda en libertad, ya que el delito fue cometido en la Argentina, la que recupera inmediatamente en el paso fronterizo, de no tener pedido de detención por otro delito en su país”.

Respecto al ingreso de extranjeros con antecedentes penales, señalaron que uno de los requisitos es contar con un certificado de antecedentes y de tenerlos no puede ingresar al país de manera regular y no puede permanecer en el territorio, por lo que de ser localizado, sería extraditado.

En el caso de ser prófugo o contar con un pedido de captura o búsqueda de paradero, Migraciones está conectado con Interpol y en el paso de frontera sale esto por sistema y es detenido.

“En la frontera se trabaja en conjunto. Esto se llama Área de Control Integrado (ACI). Nosotros tenemos dos fronteras que están del lado uruguayo que son Gualeguaychý y Colón, por lo que son custodiadas por Prefectura. En Concordia está de nuestro lado, por lo tanto la que controla el puente es nuestra Policía Migratoria Auxiliar, que es Gendarmería. En estos pasos el ACI lo componen la Prefectura uruguaya, la Aduana, Migraciones, SENASA y Gendarmería. Es un sistema que trabaja en conjunto. Entre Ríos fue la primera provincia en tener el Reconocimiento Recíproco de Competencia (RRC), antes se llamaba “codo a codo”. Hoy se puede pasar al Uruguay con un solo trámite de migración, ya que cada país controla el ingreso, antes se debía hacer el trámite de salida y el de ingreso, generando muchas demoras y esto se solucionó cuando los cancilleres y los gobiernes de ambos países llegaron a un acuerdo. Si un argentino va al Uruguay el trámite se hace en ese país y si entre a la Argentina, esto se efectúa de este lado y es bueno que la gente lo sepa. En nuestro caso tenemos muchos más agentes migratorios en ese puesto, lo que agiliza el ingreso, pero hay fechas en la que los argentinos van masivamente al Uruguay y las demoras de tramitación migratoria se genera en ese país y esto lleva a largas colas del lado argentino”, explicó Claudio Soria, destacando además el sistema de entrecruzamiento de datos entre ambos países para detectar impedimentos de paso, muchos de estos a diario por inconvenientes de custodia de menores.

Muchos frentes

Soria destacó el trabajo de Migraciones, que “no solo se trabaja en lo que es el puente o expulsiones. La Delegación Entre Ríos trabaja y le da curso a aquellas personas que quieran venir a habitar en el territorio argentino, más específicamente en nuestra provincia. Todos esos trámites lo hacemos en la Delegación que está acá en Concepción del Uruguay, no hay otra delegación. Todo extranjero debe pasar por estas oficinas para realizar el trámite migratorio. También hacemos controles de permanencia que es una política de Estado, para regularizar al inmigrante y que estos puedan tener sus derechos y que no haya explotación laboral. En nuestras inspecciones se detectan muchos casos de estos. El extranjero es invitado a regularizar la situación y se le da un plazo, pero el empleador o quien le da el asilo es severamente sancionado con grandes multas que llegarían a 50 salarios mínimos vital y móvil. Generalmente los extranjeros vienen y saben que si no cumplen, pueden ser expulsados”.

Casa nueva

Soria asumió la Delegación Entre Ríos en febrero de 2016, cuando la misma funcionaba en calle Galarza 1237, un edificio incómodo y descuidado, no apto para una buena atención al público e incómodo para el personal, con escalera y sin acceso para personas con discapacidad.

“Iniciamos las gestiones para alquilar y surgió la posibilidad de compra. Se llamó a licitación y se vieron varias propiedades, trabajándose con el nuevo sistema de licitación del Estado que da transparencia. Yo como titular lo único que tenía como autoridad para hacer, era firmar el certificado de visita. Los oferentes presentan toda la documentación directamente, ya que no pasa por Migraciones, sino que va a la Oficina de Anticorrupción, por lo que no se ve la oferta. Esta casa se compró en 7.050.000 pesos y nadie vio nada hasta que el sistema liberó las ofertas. Este es el primer inmueble comprado por Migraciones, inaugurado con la presencia del Ministro. Hoy podemos tener nuestra casa y con las comodidades elementales para un mejor funcionamiento y atención”, finalizó Soria.