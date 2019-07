CAFESG y Fundación UOCRA capacitan trabajadores de la construcción

En toda la Región de Salto Grande, desde el año 2004 a la fecha, se han implementado cursos sobre distintos oficios, ofrecidos en forma conjunta por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), la Fundación UOCRA, Fundación de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la Construcción, Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

En el marco del Programa de capacitaciones para trabajadores de la construcción se busca como objetivo generar un nivel de formación para desempeñarse en el mundo de la construcción, mejorar las condiciones de empleo de los beneficiarios a través de la formación, fortalecer a los trabajadores vinculados con el sector de la construcción a partir de un desarrollo temático que guarda estrecha relación con los planes de obra que despliegan las empresas constructoras en el mediano plazo, promover el crecimiento del sector de la construcción como generador de empleo genuino y como motorizador de las economías regionales, buscando mejorar la calificación de los trabajadores, difundir masivamente materiales informativos sobre cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos, promoviendo la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo, contribuir a la productividad de las empresas constructoras fortaleciendo sus planteles con personal mejor formado.

Además del conocimiento, se les brinda a los participantes elementos de seguridad (pantalón, camisa, botines, casco, guantes y antiparras) como también elementos didácticos (manual de estudio, cuaderno y birome).

La capacitación está destinada a cualquier persona mayor de 17 años. Es requisito para la aprobación de la misma el 80% de asistencia, con lo cual se accede a la credencial del Fondo de Desempleo. Los cupos son de 25 alumnos por curso y actualmente, los que se encuentran en desarrollo, están completos, con una muy buena respuesta dada que la demanda de capacitación en oficios es muy alta.

A comienzos del mes de junio se dio comienzo a una capacitación en Electricidad, que se lleva a cabo en el NIDO, recientemente inaugurado en Carretera La Cruz, y la práctica en el Refugio, ubicado enfrente. Este curso tiene una duración de 164 horas reloj (aproximadamente 2 meses).

Al mismo tiempo dio inicio un curso de 324 horas reloj (aproximadamente 4 meses), en este caso la capacitación es integral, es decir contempla la formación en tres oficios, albañilería, instalaciones sanitarias domiciliarias, y montador de tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso (construcción en seco). Tanto la teoría como la práctica de este curso se desarrollan en el Salón Comunitario “La Gaceta”, ubicado en La Bianca. El mismo fue impulsado y es acompañado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia.

Roberto Acuña, coordinador general de CAFESG, que estuvo presente en la entrega de los elementos de seguridad destacó “la muy buena concurrencia a los cursos, así como la calidad de los contenidos que se ofrecen en los mismos, desde nuestro organismo estamos muy reconfortados con poder seguir ofreciendo a la comunidad este tipo de capacitaciones que siempre son muy demandadas”.

Jonathan, de 24 años, uno de los alumnos del curso de electricidad manifestó que “con los compañeros estamos muy contentos con esta iniciativa porque no va a ayudar con una salida laboral”.

En tanto Yamil, de 23 años, asistente también al curso de electricidad dijo que le “parece bien el curso, no es algo que yo busqué, pero me lo ofreció una de las coordinadoras y me intereso como oficio y capaz más adelante poder trabajar de esto o especializarme en electricidad más avanzada o alguna carrera”.