Automovilistas se agacharon a tiempo y se salvaron de morir decapitados

Una imprudente maniobra de un camionero casi termina en una tragedia sobre la Autovía Artigas, cuando giró en “U” y fue impactado por un auto que terminó literalmente incrustado debajo del transporte de caras.

El hecho se produjo alrededor de las 22 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 321, el conductor de camión marca Scania, modelo 124 con Semiremolque de 56 años de edad, de nacionalidad Paraguaya, circulaba transportando cebada desde la República Oriental del Uruguay con destino Paraguay.

Al parecer el conductor del pesado rodado intentó ingresar a una estación de servicio ubicada sobre el carril oeste opuesto, por lo que realizó una maniobra indebida ya que no utilizó ningún retome de la ruta, si no que hizo uso de un paso “trucho” no homologado que hay en el divisorio de manos para ingresar a estación de servicio Axión.

Mientras maniobraba, el camión se quedó sin combustible y se detuvo, quedando atravesado en la calzada contraria, donde fue colisionado violentamente por automóvil marca Corsa Classic, color gris, el cual quedó literalmente incrustado debajo de semi remolque, entre el tractor y el primer eje.

En el vehículo se desplazaba un muchacho de 22 años de edad, acompañado por una joven de 21 años de edad, ambos estudiantes de odontología con domicilio en Concordia, quienes venían desde Corrientes.

Como producto del tremendo impacto, ambos ocupantes sufrieron milagrosamente solo lesiones leves, por lo que recibieron asistencia y fueron trasladados al hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, donde recibieron las curaciones.

Por lo sucedido, trabajaron Bomberos Voluntarios de esa ciudad y personal de la Policía de Entre Ríos, con conocimiento de la Fiscalía en turno disponiendo la aprehensión del conductor del camión.

Se destacó que ambos jóvenes ocupantes del auto, tuvieron el acto reflejo de agacharse al momento de la inminente colisión, lo que salvó sus vidas, ya que ambos hubieran muerto aplastados o decapitados.

Este no es el primer choque de estas características ocurrido en ese lugar, ya que son muchos los conductores que hacen este tipo de maniobras para ir a la estación de servicio, por lo que sería imprescindible que los responsables de la Concesionaria Vial coloquen guardarrail o algún tipo de barrera impidiendo el paso vehicular.

Otro siniestro en la Autovía

Siendo las 08:20 horas de este viernes, personal policial tomó intervención nuevamente en Autovía Gervasio Artigas.

En esta oportunidad fue a la altura del kilómetro 323, acceso a Colonia Belgrano, donde por razones que se tratan de establecer. se produjo el despiste de vehículo marca Fiat, modelo MOBI.

En el auto iba una familia con domicilio en la localidad de Concordia, siendo conducido por un hombre que era acompañado por dos mujeres, que se dirigían de sur a norte.

A raíz del hecho, afortunadamente solo se registraron daños materiales y no se tuvieron que lamentar personas lesionadas.