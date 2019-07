Agustín De Brabandere redondeó un gran trabajo

Agustín De Brabandere redondeó un gran trabajo en la final del TC Pista siendo 10° y volvió a sumar puntos importantes en el campeonato.

En un fin de semana donde el cielo se mantuvo encapotado en cada una de las 3 jornadas de actividad, el TC Pista le puso punto final a su 9° capítulo del año con la final en el autódromo de Concordia, Entre Ríos y allí el uruguayense cumplió un gran papel, terminando dentro del top ten. Tras haberse engrillado en la 6ª fila, una muy buena partida le permitió avanzar una posición antes de cumplir el primer giro de carrera y después se mantuvo prendido en el pelotón de punta, aunque el trazado entrerriano tiene pocos lugares de superación, por lo que no pudo seguir con su escalada hasta el final, donde aprovechó un par de despistes para finalmente concluir 10°, cerrando un fin de semana en el que fue de menor a mayor y redondeó un gran trabajo.



«Fue una carrera muy lineal, muy difícil de pasar porque es un circuito muy técnico y trabado. Aprovechamos el despiste de los punteros y pudimos ganar dos puestos para terminar entre los 10 lo cual me dejó contento porque terminamos muy bien, habíamos arrancado muy mal el fin de semana y pudimos sacarlos adelante



En la final venía bien, un poco más rápido que el pelotón pero perdía mucha carga aerodinámica cuando me pegaba a otro auto. En las últimas vueltas no quise exigir por demás, bloquee dos veces las ruedas delanteras y el auto ya no era el mismo entonces preferí terminar y sumar puntos.



Agradezco a todos los sponsors: Agropecuaria Itatí, LP Pietroboni, Acoplados Lambert, Granja La Blanquita, Grupo Maya, Insecol, Temet, Río Uruguay Seguros, a toda la gente de Concepción del Uruguay, a los hermanos Álvarez, a la familia Bonelli por el motor, a mi familia y mis amigos» concluyó el uruguayense que escaló al 23° lugar del campeonato donde suma 144,5 puntos.

La próxima cita será el 23, 24 y 25 de Agosto en el autódromo “El Villicum”, de San Juan.

Pernía en el TC

Leonel Pernía se quedó con la novena fecha de Turismo Carretera disputada en Concordia. El piloto de Torino ganó de punta a punta. Lo acompañaron en el podio Christian Ledesma y Juan Manuel Silva. Completaron los diez primeros lugares, Agustín Canapino, Mariano Werner, Emiliano Spataro, Jonatan Castellano, Manu Urcera, Facundo Ardusso y Emanuel Moriatias. Quien abandonó, por una falla mecánica, fue Matías Rossi.

La carrera tuvo ingreso de auto de seguridad, en la vuelta 9 por la detención de los autos de Nico Bonelli y Alan Ruggiero. Una segunda entrada del AS se dio en el giro 23 por un trompo de Mathías Nolesi. La próxima fecha se desarrollará en el autódromo de Villicum, en San Juan, y será la última de la etapa regular.