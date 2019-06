Una de las proyecciones de Rocamora

Ignacio Respaud es una de las proyecciones del Tomás de Rocamora, Preseleccionado Selección Argentina U14, Selección de Entre Ríos, Selección de Concepción del Uruguay y participó del torneo juvenil “Novipiú Cup” en Roma en la academia Stella Azzurra.

Ignacio Respaud comenzó desde muy pequeño, uno de los tantos que prácticamente se han criado en el Club, con familia ligada a la Institución como dirigentes y seguidores del deporte. A los tres años comenzó con el básquet que hoy en día lo encuentra disfrutando de este gran momento.

A “Nachito” le gusta disfrutar mucho del Club con sus amigos cuando no está entrenando, son esa camada de jugadores que se ve juntos de hace mucho tiempo: “Es un grupo hermoso, ellos son parte de mi crecimiento, así como yo de ellos, todos ayudamos a mejorar al otro y eso también me ayudó a crecer en el Club como jugador y más que nada como persona”. “Cuando no estoy en el Club me gusta es estar con mis amigos tomando mate, fuera del Club jugar a la play, escuchando música y demás cosas”.

Ignacio Respaud no deja de mencionar al Club y sus entrenadores que día a día trabajan con el: “Feliz por lo que nos ayuda el Club, miles de gracias por la disposición que tienen hacia nosotros, por darnos todas las cosas que necesitamos para mejorar y más que nada por él apoyo de ellos y toda la gente del club”.

“Cristián Domínguez me ayudó y me ayuda muchísimo desde el primer día, está metido en cada uno de nosotros y no nos dejaba pasar una corrigiendo todo lo que tenía que corregir para hacernos mejor a nosotros. Así todo el equipo fue creciendo y vimos los frutos, tuvimos lindos logros que no se van a olvidar más. La verdad es que no sé cómo agradecerle a Cris, quiero que se quede en el Club para siempre así van a crecer los demás chicos También”.

“El Profe Fellay desde que llegó nos está ayudando en el crecimiento del cuerpo y toda la preparación física para cada temporada, se hace sentir”.

Ignacio fue convocado para la preselección Nacional U15, tercer puesto en el Argentino de Selección U15, fue invitado a sumarse a la Academia Stella Azzurra en Italia donde han destacado el gran trabajo que viene realizando en el Tomás de Rocamora con el apoyo de la familia y del Club: “me encantaría la oportunidad de poder viajar y hacer más experiencia, no es una decisión fácil a mi edad pero estaría bueno estar un tiempo allá y volver a jugar en mi equipo que tanto Amo” manifestó Ignacio Respaud.