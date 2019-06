“Soy hincha del Rojo y me siento orgullosa de pertenecer a esta gran familia”.

Sentido de partencia, proyecto a largo plazo y un norte definido es algo que caracteriza a Rocamora, con nuevas camadas de jugadoras que prolífica y aporta a la cantera Roja año tras año. Uno de los proyectos que el Club viene sosteniendo en el tiempo es Florencia Respaud, jugadora de la Liga de desarrollo y Liga Femenina, quién desde la cuna palpita la sangre Roja y con tan solo 16 años nos habla del Club de sus amores, la familia, el presente y su futuro.

Nacida en Concepción del Uruguay, “Flor” Respaud comenzó a jugar al básquet en Rocamora a los cinco años y hoy con tan solo 16 tiene una larga trayectoria jugando en selecciones donde ha representado a la ciudad y a Entre Ríos.

Representó a la provincia formando parte de la selección en cuatro oportunidades: 2015 – U14 en Embalse Córdoba, 2016 – juegos del Centro – U15 en Santa Fe, 2016 – U14 Calafate (Río Gallegos) y 2017 – U15 en Mendoza. En los últimos dos años Entre Ríos no se presentó en los argentinos. Este año concentró con la preselección de U19, pero tampoco se presentó

Por Concepción del Uruguay en el 2015: U14, 2016: U15, 2017: U15 y U17, 2018: U17, 2019: U19 (siendo hoy U17)

Estás transitando un largo camino, ¿vas por más?

Si, la verdad que el básquet me llevó a recorrer muchísimo, pero esto me hace trabajar día a día para seguir creciendo. Claro que voy por más.

De familia que palpa el básquet también con mucho recorrido

Mi papá (Marcelo “Pachi” Respaud) empezó a jugar en Rocamora a los cuatro años, mi hermano Exequiel comenzó a los tres y ahora el más pequeño está en minibasquet. Ellos también me ayudan mucho, estuvieron en muchas selecciones de Entre Ríos.

Liga Femenina y Liga de Desarrollo ¿qué es para vos?

La Liga de desarrollo para mí es una gran oportunidad que me ha dado el Club, ya que además de compartir con mis amigas de toda la vida nos ayuda a formarnos como persona y desarrollarnos como jugadoras. Y en cuanto a la Liga mayor, nosotras vemos a las más grandes como un ejemplo a seguir, nos enseñan muchísimo y además de que tengo la oportunidad a veces de jugar algunos minutos, estoy tratando de aprovechar la Liga para ir formándome cada vez más y seguir con este deporte.

¿Práctica en cancha o gimnasio?, ¿sabes que la competencia a este nivel te exige mucho más?

Entreno en las dos, en la cancha, en el gimnasio de mi papa y a veces en el del Club. Claro, hay que hacer el esfuerzo todos los días, ir a entrenar y tomar la oportunidad con seriedad y muchas ganas.

A tu edad dejan de lado algunas cosas ¿deben hacer un esfuerzo extra?

Si, claro, pero es un esfuerzo que debemos hacer, no solo en lo físico. Por ahí lo más duro es no estar con la familia los fines de semana, cuesta, pero es el objetivo que tenemos y lo debemos superar para crecer. El Club hace mucho esfuerzo y apuesta en nosotras, por eso siempre digo qué hay que aprovechar las oportunidades que nos dan y dejar todo por La Roja.

¿Te gustaría vivir del básquet?

Si, mi objetivo para el futuro es estudiar y poder seguir con el básquet.

¿Como ves la Liga?, ¿crees que se profesionalice?

Veo la Liga a un gran nivel, cada día mejor. Si obvio que sí.

¿Rocamora?

Rocamora me dio muchos triunfos, tuvimos muchas felicidades, me brindó amistades que hoy en día siguen conmigo, me dio la posibilidad de conocer muchísimos lugares, experiencias. Soy hincha del Rojo y me siento orgullosa de pertenecer a esta gran familia, por eso le doy las gracias y también por las oportunidades que nos dan a las chicas que formamos parte del Club.

¿Lali?

“Lali” González, que decir… fue mi primera profesora desde que llegué al Club, aprendí y sigo aprendiendo muchísimo con ella, es un ejemplo a seguir. Una entrenadora con todas las letras. Siempre me dio oportunidades, me enseñó los valores del deporte y por eso confío plenamente en ella, en todos los entrenamientos se aprende algo