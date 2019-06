“Somos gente de trabajo que nunca ha vivido de la política”

Hugo Barzola, candidato a Gobernador de Entre Ríos por la Lista 50, y Natalia Noacco, candidata a Vice, visitaron distintas localidades entrerrianas. En los micrófonos de los distintos medios de comunicación lcoales, hablaron entre otros temas del voto en blanco, los cierres y despidos en el sector comercial y la polémica por las fumigaciones en el sector rural.

¿Cómo ven al Partido Socialista en la provincia y sus chances para las elecciones del 9 de junio?

Barzola: La recorrida fue para seguir difundiendo nuestra propuesta y nuestro plan estratégico a 20 años. Una planificación que va más allá de las gestiones de un partido y que busca darle soluciones reales y definitivas a los entrerrianos. Y al partido lo veo muy dinámico y con mucho entusiasmo, con muchas ganas de aumentar el caudal de votos.

Noacco: En cada recorrida o visita a las distintas localidades entrerrianas nos sorprende siempre el apoyo que recibimos y las ganas de la gente de sumarse a esta alternativa progresista. Creemos que mucha gente espera al fin superar la grieta que nos ha llevado a la crisis actual y encontrar en nuestra propuesta una opción transparente y eficiente que primero, nos lleve a todos a salir de este presente difícil y segundo, a crecer y mejorar nuestra calidad de vida.

Existe en Entre Ríos una gran porción de voto en blanco que se dio en las PASO. ¿Qué le dicen a esos votantes para que elijan a la Lista 50 y sus candidatos?

Barzola: Les decimos que somos toda gente de trabajo que no ha vivido nunca de la política y que sufrimos las mismas consecuencias que sufre la mayoría de la población. Que llevamos una propuesta seria y transparente para gobernar la provincia y los municipios. Que no somos un partido de consignas, somos un partido con propuestas de gobierno y formas de hacer política reales. Entre quienes no fueron a votar y quienes votaron en blanco hay un 35% del padrón. Bueno, a ellos les hablamos mucho y también a quienes votaron otras boletas.

Noacco: Les pedimos que nos den una oportunidad de gobernar, que se van a sentir muy contentos el 10 de junio por haber votado a favor de una propuesta y no tener esa sensación dolorosa de que se vota solamente “para que no gane otro”. Votando por el Socialismo se suman a una propuesta real, para la ciudad, para la provincia y que espero pueda servir de ejemplo para la nación.

El sector comercial atraviesa una de sus peores crisis, sigue el cierre de locales y los despidos. ¿Qué proyectos tiene para este sector, para superar esta crisis económica y social a nivel nacional y que se replica en la provincia?

Barzola: Lo importante es reclamar a la Nación que en caso de llevar medidas adelante no sean en perjuicio de la población en general y de los pequeños y medianos comerciantes. Las PYMES. Y en lo provincial, planteamos que hay que llevar adelante medidas como abaratar los costos de transporte de los que producen, los emprendedores, los empresarios, las cooperativas, los que generan empleo y recaudación. Hay que ir a una reforma impositiva en la cual haya una diferenciación entre productores y comerciantes locales que toman empleo local y generan ganancias para la provincia. Esto genera un círculo virtuoso donde todo el dinero circule acá en la provincia. Si el dinero se nos va a otras provincias es muy difícil crecer. Tiene que haber un fuerte apoyo a los que están radicados en la provincia.

Sobre las fumigaciones, en los últimos meses siguieron las idas y vueltas. ¿Qué postura tienen sobre la producción del agro en la provincia y el uso de agroquímicos?

Barzola: Nosotros estamos en contra del uso excesivo de los agroquímicos. Creemos que hay que pasar al modelo agroecológico. Que hay que hacer una transición necesaria con un acuerdo de la sociedad en general y teniendo como eje la salud de los pobladores. Siempre hemos manifestado que acá hay una ausencia del Estado porque no fiscaliza, no controla, y entonces queda todo supeditado a la responsabilidad de quien produce. Y en este país si es por irresponsabilidades vamos a encontrar muchas en el gobierno y también en parte de la sociedad. Entonces el Estado no puede tener dos inspectores para controlar las pulverizaciones en toda la provincia, si fumigan a los metros establecidos por ley, con viento o sin viento y para qué lado. Y esto es grave. No se controla a quienes lavan las pulverizadoras en los arroyos, no hay un registro de las máquinas y de quienes fumigan.

Noacco: El Estado debe esclarecer el tema y contar con todos los instrumentos para ordenar y controlar, determinar medidas y llegar a un acuerdo. Se puede poner por ley cualquier medida pero si no se controla, el irresponsable va a seguir fumigando desde donde se le dé la gana. Eso es lo que hay que cambiar. Y si vamos a una transición a la agroecología, el Estado debe ayudar a los productores, dándole facilidades crediticias y asesoramiento, y no dejar a la deriva a los productores.

Bordet dijo que si gana las elecciones va a llamar a todos los espacios políticos para diagramar las medidas a futuro para salir de la crisis en los próximos años. ¿Serían parte de esa reunión si Bordet gana y los llama?

Barzola: En buena hora que haya tomado algo de lo que le venimos planteando desde mucho tiempo. Igual, ha perdido cuatro años ya. Está como el gobierno nacional que hace la misma convocatoria cuando las cosas están muy mal y no cuando hay que hacerlo, que es cuando se empieza. Nosotros planteamos algo más amplio, un plan a veinte años, y que más allá de que estemos los partidos políticos, también estén las organizaciones sociales y empresariales, o sea la sociedad civil a través de sus ONG para diseñar la provincia que todos queremos.

Noacco: Concurriríamos a expresar esto y a pedirle que por lo menos ponga en funcionamiento el Consejo Económico Social, algo que ningún gobierno de su color político ha hecho.