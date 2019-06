Sigue el alerta por lluvias y se monitorea la asistencia permanente en la ciudad

Un fuerte temporal de lluvias durante tres días tiene a la provincia de Entre Ríos en alerta por situaciones complejas como desbordes de arroyos y ciudades anegadas, incluso con el apagón nacional como evento histórico que profundizó problemáticas. Concepción del Uruguay no estuvo ajena a estos fenómenos, aunque afortunadamente no se sufrieron grandes consecuencias

La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay viene monitoreando desde el primer momento todo lo que ocurre en los barrios de la ciudad, especialmente en las zonas donde las lluvias suelen complicar. Se realizaron recorridas en barrios vulnerabes y con asentamientos precarios, como Tavella, La Escondida, Ex Circuito Mena y La Tablada, donde se localizaron cuatro personas en situación de calle que fueron trasladados al Refugio Municipal en el ex albergue de deportistas, que es utilizado para tal fin.

La gran cantidad de agua caída entre sábado y domingo obligó a asistir a vecinos a los que los anegamientos llevaban el agua al interior de las viviendas. De esta manera se llevaron nylon, alimentos, colchones, frazadas, pañales y leche. Tal como ocurrió en otras oportunidades , barrios que se construyen en zonas bajas e inundables como en el Ex Circuito Mena, es donde más familias se debieron asistir.

Prevención

Como sucede ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos climáticos, se recuerda a la comunidad tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes. Precaución al circular en la vía pública en zonas anegadas, no circular a pie en lugares donde se acumule agua, y en la medida que sea posible, permanecer en lugares seguros. También se requirió a la comunidad tomar recaudos de no sacar la basura hasta que se normalice la situación, para evitar que las bolsas y los residuos tapen las bocas de desagües.

En cuanto a la red vial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se informó que los caminos naturales se encuentran pesados, siendo los más afectados los del departamento Uruguay, donde se produjo un corte en la zona de Talita por desborde del Arroyo La China, y en Santa Cándida por erosión de un terraplén. En esa zona el promedio de agua caída llegaba a los 240 mm.

Para quienes deban circular en caminos y rutas de la provincia, hacerlo con mucha precaución, ya que aún persiste el alerta meteorológico, los arroyos se encuentran saturados y hubo desbordes en varios lugares de la provincia, especialmente en la zona centro-este.