Servicio de recolección afectado por corte en el camino a Talita

Las fuertes precipitaciones que desde el sábado afectan a toda nuestra región generaron complicaciones también en la recolección de residuos de nuestra ciudad. Es que las lluvias produjeron un corte de tránsito en la zona de Talita por desborde del Arroyo La China, por lo que los camiones no pudieron llegar hasta el basural para el depósito final de los residuos.

“Pedimos la colaboración de los vecinos para que no saquen la basura hasta tanto se normalice la situación. Los servicios de recolección se realizaron el domingo pero parcialmente, ya que los camiones no podían descargar en el basural”, señaló Ezequiel Valdunciel, Coordinador General de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

De esta manera, los servicios salieron a hacer los recorridos el día domingo pero no se pudo realizar la descarga, que se esperaba se normalice hacia este lunes por la noche, aunque las lluvias seguían complicando el panorama. Ante esta situación se solicitó la colaboración de la comunidad de no sacar la basura, hasta tanto se normalice la situación climática y el acceso al Basural en Talita.

Cabe destacar además, que los residuos que pueden quedar en la vía pública se convierten en potenciales obstructores de desagües pluviales, lo que favorece el anegamiento y los problemas de agua desbordada en las calles. “Por unos días le pedimos a los vecinos que no saquen los residuos a la calle, hasta tanto el servicio se vea normalizado”, señalaron desde la Coordinación.