Segunda fecha del femenino

Torneo Clausura Femenino 2019 “Esilda Josefina Tavella”

Programación 2ª Fecha

Domingo 30/06

Cancha: Atlético Uruguay

09:30 Atlético Uruguay vs. Almagro

10:40 Parque Sur vs. Engranaje

11:50 Lanús vs. Defensores

13:00 Amistoso Infantil

14:10 San José vs. Ferro

15:20 Don Bosco vs. María Auxiliadora

16:30 Gimnasia vs. La China

17:40 Los Gorilas vs. San Marcial

Libre: Agrario Rocamora