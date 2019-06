Se pone en marcha el Clausura del Fútbol Femenino

El domingo en cancha de Parque Sur se jugará la fecha inicial. El certamen tendrá una Etapa Inicial y una Etapa Final con partidos eliminatorios.

El Fútbol Femenino pondrá en marcha su segundo torneo oficial de la temporada, será el domingo en cancha de Parque Sur en una jornada que comenzará a las diez de la mañana. En la Divisional “A” la novedad más relevante fue la baja de Unión y Recreo de San Justo, quedando solamente 7 equipos para jugar la segunda parte del año. Ellos son Agrario Rocamora, Almagro, Atlético Uruguay, Don Bosco, Los Gorilas, María Auxiliadora y San Marcial.

Respecto de la Divisional “B” se mantienen los equipos que finalizaron el Apertura, Defensores, Engranaje, La China, Lanús, Parque Sur y San José, y se suman Ferro y Gimnasia, que regresa luego de un año de inactividad en la categoría.

El nombre del torneo.

Esilda Josefina Tavella. Docente destacada por su abnegada vocación y por su simpleza personal, nacida en Concepción del Uruguay el 18 de marzo de 1916, asistió desde el Jardín de Infantes a la Escuela Normal, en donde se destacó por sus elevadas condiciones, recibiéndose de maestra normal en el año 1934. Siendo profesora de Francés, perfeccionó su idioma en la Facultad de Letras de la Sorbona de París.

Su intervención en la restitución del Profesorado de la Escuela Normal fue decisiva. El movimiento que había sido iniciado por los alumnos se encontró con la abierta colaboración de esta profesora, compartiendo sus inquietudes y entusiasmos. Ejerció el cargo de Directora desde 1957 a 1962.

La muerte la sorprende siendo muy joven, el 24 de marzo de 1965.

Valor de la entrada. Para el Torneo Clausura el Departamento de Fútbol Femenino conjuntamente con el grupo de Delegados de la categoría, resolvió que el valor de la entrada general sea de 60 pesos.

Forma de disputa

Etapa Inicial

En ambas categorías el Torneo Clausura se jugará en dos etapas. La Etapa Inicial será por el sistema de adición de puntos, todos contra todos a dos ruedas -14 fechas-.

Finalizada dicha etapa se confeccionará una tabla general de puntos de cada Divisional con la sumatoria de las unidades obtenidos en el Torneo Apertura 2019 y en la Etapa Inicial del Clausura 2019. Con dicha Tabla General se definirán los Descensos de la Divisional A a la B y los correspondientes Ascensos de la B a la A.

Etapa Final Divisional A

Etapa Final Primera Fase (Cuartos de Final)

Estará integrada por los clubes ubicados en las posiciones 2° al 8° de la tabla de puntos de la Fase Inicial. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido y no existirá ninguna ventaja deportiva.

Los cruces serán los siguientes:

P1 – 2° vs 7°

P2 – 3° vs. 6°

P3 – 4° vs. 5°

Etapa Final Segunda Fase (Semifinales)

Estará integrada por el equipo posicionado en el 1° lugar de la Etapa Inicial y los tres (3) equipos clasificados de la Etapa Final Primera Fase.

Los cruces serán los siguientes:

P4 – 1° Etapa Inicial vs. Ganador P2

P5 – Ganador P1 vs. Ganador P3

Etapa Final Tercera Fase (FINAL)

Estará integrada por los dos (2) equipos clasificados de la Etapa Final Segunda Fase.

P6 – Ganador P4 vs. Ganador P5

El ganador de la Tercera Etapa de la Fase Final será el Campeón del Torneo Clausura 2019 Divisional A

Etapa Final Divisional B

Etapa Final Primera Fase (Cuartos de Final)

Estará integrada por los clubes ubicados en las posiciones 1° al 8° de la tabla de puntos de la Fase Inicial. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido y no existirá ninguna ventaja deportiva.

Los cruces serán los siguientes:

P1 – 1° vs 8°

P2 – 2° vs. 7°

P3 – 3° vs. 6°

P4 – 4° vs. 5°

Etapa Final Segunda Fase (Semifinales)

Estará integrada por los cuatro (4) equipos clasificados de la Etapa Final Primera Fase.

Los cruces serán los siguientes:

P5 – Ganador P1 vs. Ganador P3

P6 – Ganador P2 vs. Ganador P4

Etapa Final Tercera Fase (FINAL)

Estará integrada por los dos (2) equipos clasificados de la Etapa Final Segunda Fase.

P7 – Ganador P4 vs. Ganador P5

El ganador de la Tercera Etapa de la Fase Final será el Campeón del Torneo Clausura 2019 de la Divisional B.

La programación

Domingo 23/06

Cancha: Parque Sur

10:00 Parque Sur vs. Gimnasia

11:10 Lanús vs. Engranaje

12:20 Defensores vs. Ferro

13:30 Almagro vs. Los Gorilas

14:40 Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

15:50 San Marcial vs. Don Bosco

16:10 San José vs. La China

Libre: María Auxiliadora