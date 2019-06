Se disputó la Etapa Local y Departamental de Hockey de los “Juegos Deportivos Evita 2019”.- Regatas Uruguay fue campeón en sub 14 y en sub 16

Con la disciplina de Hockey comenzaron las competencias de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2019 en nuestra ciudad organizados por la Dirección de Deportes Municipal.-

Durante la jornada de este Miércoles 5 de Junio se disputó en la cancha sintética del Club Regatas Uruguay la instancia local y departamental de Hockey sobre Césped Femenino y Masculino para las categorías sub 14 y sub 16 con la participación de los clubes Juventud de Caseros, San Martín de Herrera, Defensores de Pronunciamiento, Regatas Uruguay, República de Italia, Jockey Club y Aero Club de Basavilbaso.-

En la rama femenina sub 14 y sub 16 se consagró campeón en ambas categorías el club Regatas Uruguay siendo el segundo puesto para Juventud de Caseros; en tanto en la categoría masculino sub 14 el ganador fue República de Italia y el segundo puesto para Defensores de Pronunciamiento en definición por penales; en tanto que en la categoría sub 16 el equipo clasificado fue Defensores de Pronunciamiento.-

Los ganadores clasificaron para las finales provinciales a disputarse en la ciudad de Concordia del 24 al 26 de Julio del corriente.-

Juegos Evita de Ajedrez en el Club Social.-

Se realizó en el Club Social la Etapa Local de Ajedrez en el marco de los Juegos Deportivos Evita 2019 para la categoría sub 14 y sub 16 los resultados más importantes fueron los siguientes:

Categoría Sub 14

1° – Lihue Mateo Mahmud (Instituto Goretti)

2° – Alvaro Drozdov (Escuela Técnica N° 2)

3° – Agustin Uriarte (Escuela Técnica N° 2)

Categoría Sub 16

1° – Tiziano Gainza (Escuela Técnica N° 2)

2° – Sebastian Perdomo (Escuela Técnica 2)

3° – Simón Martinez Ardoy (Escuela Técnica 2)

El torneo fue fiscalizado por el instructor Federico Debatista y los 3 primeros de cada categoría clasificaron para la instancia departamental de los Juegos Evita.-