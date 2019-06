Rocamora visita a Obras

Las Rojas jugaran este martes desde las 21, ante obras la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Serán árbitros del encuentro Cristian Diaz; Florencia Benzer Y Natalia Verón, Comisionado técnico Diego González.

Este martes desde las 21:00hs Rocamora enfrenta a Obras en Núñez. Previamente lo hará la Liga de Desarrollo quien clasifico a la Final Four. El equipo que dirige Laura González deberá ganar por una diferencia mayor a cuatro puntos y espera otros resultados si quiere entrar directamente a la Final Four.

No será tarea sencilla, pero se sabe que cuando el equipo juega al cien por ciento concentrada y ese plus extra que no tienen los otros equipos le puede ganar a cualquiera. Hablo Laura González de lo que fue el partido de local y lo que será el de visitante ante las Rockeras “Nos quedó una sensación poco amarga del partido anterior, habíamos levantado un buen partido, no lo hicimos primer cuarto lamentablemente lo pagamos caro, no podemos dar esas ventajas ante estos equipos que te castigan en cualquier momento, tuvimos un desgaste importante, va ser muy difícil este partido, trataremos de dar una alegría a la gente que tanto nos acompaña en esta Liga”

Hora: 21:00hs / 19:00hs la Liga de Desarrollo

Árbitros: Cristian Diaz; Florencia Benzer y Natalia Verón

TV: Streaming La Liga Femenina Contenidos

Cancha: El Templo del Rock